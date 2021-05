Enrique Paris: "El aumento de movilidad no se puede correlacionar con el aumento de casos"

El Ministro de Salud explicó que la alza de casos "requiere que se produzcan gracias a varios fenómenos que ya hemos repetido hasta el cansancio, como son la ventilación, la mascarilla, no gritar, no cantar, lavado de manos, etcétera"

En una nueva entrega del balance del coronavirus, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió al alza de casos activos del virus registrados durante las últimas semanas.

En este sentido, el ministro comentó que si bien en un principio las cuarentenas bajan la movilidad, después las cuarentenas "se agotan", citando a un estudio de la Universidad de Desarrollo.

Por lo mismo, el scretario de Estado precisó que la alza de casos no es una causa directa del aumento de movilidad en Chile y que esta subida de casos es un fenómeno "que estamos viendo en todo el cono sur de Latinoamérica".

"Este aumento de movilidad no se puede relacionar, o correlacionar directamente, con el aumento de casos ya que el aumento de los casos requiere que se produzcan gracias a varios fenómenos que ya hemos repetido hasta el cansancio, como son la ventilación, la mascarilla, no gritar, no cantar, lavado de manos, etcétera", explicó.