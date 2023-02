Entregan informe sobre muerte de Pablo Neruda: ministra dice que "ahora viene una fase de estudio"

La ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, recibió los resultados de la investigación a cargo del panel internacional de expertos.

Este miércoles, el panel internacional de expertos a cargo de analizar las osamentas del poeta Pablo Neruda entregó el informe respecto a su trabajo a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza.

Se trata de un informe relacionado con la investigación acerca de la muerte del premio Nobel de literatura. Sin embargo, las conclusiones de éstos no fueron revelados.

Paola Plaza sostuvo que "no he leído los informes, son varios, más o menos extensos, entonces es imposible que me extienda en las conclusiones. Tampoco me corresponde hacerlo , ustedes saben que es una investigación que se encuentra en etapa de sumario, de manera que no es mucho lo que yo les puedo adelantar respecto a lo que allí se consigna".

"Ahora viene una fase de estudio, de revisión, no solo de estos informes, sino de lo que fue la labor desarrollada por los peritos en las sesiones del panel y el análisis conjunto de este tercer panel con lo que fue el trabajo y conclusiones del panel 1, panel 2, los demás informes periciales que rolan en la causa, el cúmulo de antecedentes investigativos y las múltiples versiones de testigos que están acumuladas en estos años de investigación", puntualizó.

Plaza subrayó que "viene una fase de revisión, estudio, ponderación, valoración, para que el Tribunal dicte las resoluciones que en derecho correspondan según aconseje el curso de la investigación".

Cabe mencionar que en jornadas previas, Rodolfo Reyes, sobrino del poeta, afirmó que las conclusiones de la investigación apuntan a que Pablo Neruda fue envenenado, lo cual habría provocado su muerte.