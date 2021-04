Gobierno chileno responde a funcionario argentino que dio dato falso sobre vacunas Pfizer

Santiago Cafiero, jefe de gabinete del presidente argentino Alberto Fernández, entregó datos erróneos sobre las vacunas recibidas por Chile para referirse al fracaso en las negociaciones entre Pfizer y Argentina.

El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Rodrigo Yañez, desminitió los dichos de un funcionario argentino que dio un dato falso sobre las vacunas Pfizer.

Yañez, a través de Twitter, afirmó que nuestro país ya recibió casi dos millones de vacunas. Esto luego que esta mañana llegaran a Chile nuevas dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19, que se utilizarán en el proceso de vacunación que inició el país en febrero pasado.

Hola Sebastián, puedo precisar que con las 234.000 que llegan mañana a @NuevoPudahuel, serán 1.886.625 dosis. Saludos. April 8, 2021

Se trata de 234 mil vacunas, las que fueron trasladadas hasta los supercongeladores de Perilogistic para posteriormente iniciar su distribución a todas las comunas del país.

Santiago Cafiero, jefe de gabinete del presidente argentino Alberto Fernández, entregó datos erróneos sobre las vacunas recibidas por Chile para referirse al fracaso en las negociaciones entre Pfizer y Argentina.

Agencia Uno Lee También > Se suma CanSino: eficacia, cómo funcionan y diferencias entre las 4 vacunas aprobadas en Chile

Las declaraciones las hizo la noche del miércoles durante una entrevista en el programa "A dos voces", del canal TN.

Según detalla La Tercera, Cafiero aseguró que "30 mil vacunas [Pfizer] llegaron a Chile, y después por eso Chile tuvo que salir a comprar de urgencia a China a Sinovac, porque si no, no tenía vacunas, Pfizer no cumplió los contratos".