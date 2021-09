El modus operandi del hombre acusado de extorsionar a jóvenes con más de mil seguidores en Instagram

Se trata de un vendedor de desayunos que secuestraba cuentas de mujeres, a las que amenazaba con comercializar contenido íntimo en internet. El sujeto fue dejado en prisión preventiva luego de ser formalizado por el 15° Juzgado de Garantía de Santiago.

Un hombre de 29 años fue dejado en prisión preventiva luego de ser formalizado por el 15° Juzgado de Garantía de Santiago, tras ser acusado de extorsionar a jóvenes por redes sociales.

Según detalló el Ministerio Público, el sujeto, un vendedor de desayunos, habría ofrecido canjes publicitarios a mujeres con más de mil de seguidores, con el interés de secuestrarles sus redes sociales para robar material íntimo y amenazarlas con que las comercializaría por internet.

De acuerdo a lo publicado por LUN, el subprefecto Luis Orellana, jefe del Cibercrimen de la PDI, apuntó que el imputado conseguía las contraseñas de las redes sociales de las víctimas a través de un formulario online que enviaba para concretar los canjes.

En ese documento habría solicitado datos como nombre, correo electrónico y número de teléfono, además de la creación de una contraseña de usuario.

AFP Lee También > Niño autista de tres años sobrevive solo en el desierto australiano

Fue así como Claudia, una de las víctimas, reveló que "básicamente suplantó mi identidad para ganar dinero" y que "era un hombre que me decía: 'Tengo tu cuenta, no quiero dinero. Envíame fotos desnuda y te la devuelvo. Si no lo haces, publicaré tus fotos privadas".

"Le respondí que no iba a enviarle nada", agregó y reconoció que luego comenzaron a publicarse fotografías suyas en su Instagram y Facebook; y se comercializaron como "packs" a otras personas, por lo que realizó la denuncia ante la PDI.