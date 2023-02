Incendios: Fiscalía inició investigación contra tres personas por negarse a entregar agua en Yumbel

La investigación comenzó tras la denuncia del piloto español Felipe Bru, quien presta servicios para Conaf y que acusó que un privado no lo dejó recolectar agua para apagar los siniestros.

En Yumbel, región del Biobío, la Fiscalía inició una investigación contra tres sujetos que se habrían negado a entregar agua a un brigadista en medio del combate a los incendios forestales que se producen en la zona centro sur del país.

Piloto español denunció que vecino impidió que sacaran agua de predio

Según recoge La Tercera, el hecho fue confirmado por el Ministerio Público, cuya investigación fue iniciada tras la denuncia del piloto español Felipe Bru, quien presta servicios para Conaf y que en dicha localidad acusó que un privado no lo dejó recolectar agua para apagar el fuego que afectaba a las viviendas.

"Lo que pasó fue muy lamentablemente y un hecho muy feo", aseguró Bru al matinal de Canal 13, "Tu Día".

"Estábamos descargando agua los tres helicópteros y en ese momento, cuando ya llevábamos tres cargas cada uno, empezamos a entrar y empezó a llegar un todoterreno de color naranja con tres personas y nos empezaron a hacer señales", relató el piloto.

"Me comunicó mi compañero que 'hay un señor que nos está haciendo señales, parece que no quiere que saquemos agua de acá' (...) Entré yo y ahí vi a este señor haciéndonos señales muy feas como que no quería que cargáramos agua ahí", recordó Bru.

Cabe señalar que durante la mañana del jueves, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve solicitó a la PDI recabar antecedentes y ponerlos a disposición de la Fiscalía para determinar si corresponde la detención de los acusados.

Aero Tanker - Incendios forestales Lee También > Aero Tanker inicia viaje a Chile para ayudar en el combate contra los incendios forestales

“ Esto no es arbitrario . El Código Penal en su artículo 269, en el inciso segundo, establece y tipifica el delito de aquellas personas que obstruyen o colocan dificultades al trabajo de bomberos o de cualquier servicio que esté enfrentando una emergencia. Por tanto, es un delito que está tipificado. Desde esa perspectiva hemos pedido que se recabe todos los antecedentes. Ayer hablé con la PDI y por tanto eso se está llevando adelante”, aseguró el subsecretario.

Asimismo, la tarde del miércoles, en Santa Juana, el Presidente Gabriel Boric anunció un decreto que "en el marco del Estado de emergencia, permite además el requisar herramientas, maquinaria, agua, si es necesario, a quienes no estén disponibles a entregarlas por las buenas".

"Esperamos que no sea necesario utilizar eso, pero de ser así, lo vamos a hacer", cerró el mandatario.