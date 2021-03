INDH descarta que detenido con bombas molotov sea "observador de Derechos Humanos"

El subsecretario Francisco Galli criticó la labor de la institución luego que se detuviera, la noche del lunes, a una persona que simulaba ser observador de DD.HH. cometiendo actos de violencia.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) descartó que la persona que fue detenida la noche del lunes en medio de incidentes por el Día del Joven Combatiente sea parte de la institución. Un hombre que simulaba ser observador de los Derechos Humanos fue detenido por Carabineros, portando bombas molotov, en Estación Central.

Desde el INDH lamentaron la situación y descartaron que la persona involucrada en los incidentes estuviera relacionados con ellos, pese a simuló ser observador, portando algunos distintivos similares a los reales.

“Frente a la desinformación que ha surgido en redes sociales y algunos medios, con respecto a la detención de una persona que portaba bombas molotov y que se habría hecho pasar por ‘observador de Derechos Humanos’, queremos aclarar que esta persona no tiene ningún tipo de relación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos”, dijeron desde el INDH.

“El supuesto ‘observador de DD.HH.’ que fue detenido la noche del lunes 29 de marzo, no refleja a las personas que realizan una labor de observación, a través de distintas organizaciones de la sociedad civil, de forma voluntaria e independiente, y que se denominan ‘observadores de Derechos Humanos’”, agregaron a través de un comunicado.

Más temprano, Carabineros había hecho pública la situación cuando se realizó un balance del Día del Joven Combatiente, en el que se conmemora el crimen de los jóvenes hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, precisamente en Estación Central.

Allí, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli cuestionó la labor de los observadores de Derechos Humanos en situaciones de violencia.

“Detrás de trajes que dicen ser de observadores de Derechos Humanos, detrás de cascos y detrás de haber aducido esa condición, personas quisieron evadir el control policial. ¿Y qué portaban esas personas esas once personas que finalmente fueron detenidas? 35 bombas molotov”, dijo la autoridad.

“Yo me pregunto, ¿para qué necesitamos observadores de Derechos Humanos en los hechos de violencia de ayer? Ayer no había ninguna demanda legítima, ninguna manifestación pacífica. Ahí no hay nada que observar”, cuestionó.