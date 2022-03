La historia de la primera pareja homosexual chilena que contraerá matrimonio este jueves

La ley de matrimonio igualitario entrará en vigencia este jueves. "Siendo padres vimos que era necesario este cambio en la ley porque el acuerdo de unión civil no protegía a nuestros hijos", explicó la pareja.

El 7 de marzo, el Registro Civil abrió su agenda online para pedir horas de matrimonio igualitario , ley que fue aprobada en diciembre del año pasado.

Javier Silva y Jaime Nazar son la primera pareja que formalizarán su unión este jueves, un día histórico para el país.

Javier y Jaime están juntos hace 7 años y hace tres decidieron contraer la unión civil. Tienen un hijo de un año y medio y una pequeña de cuatro meses.

En conversación con LUN, Javier explicó el motivo por el que decidieron casarse legalmente una vez que se aprobó la ley.

"Siendo padres vimos que era necesario este cambio en la ley porque el acuerdo de unión civil no protegía a nuestros hijos en el sentido de que si alguno faltaba, el que no es padre biológico no tenía ningún tipo de custodia", explicó.

"Somos familias que existimos y nuestros hijos estaban en desventaja frente a los demás, esto era necesario", agregó.

Por su parte, Javier agregó que "para nosotros es increíble que nuestra familia, nuestros hijos, no tienen nada que temer, que son iguales ante la ley que los hijos de nuestros vecinos, que podemos optar a los mismos derechos, sin sentir que nos cierre una puerta".

¿Cómo funcionará el matrimonio igualitario?

Desde este jueves entrará en vigencia la normativa que permite y regula la unión en matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, otorgándoles los mismos derechos que los que tienen las parejas heterosexuales.

Se cambiará el término "padre" y "madre" por el concepto unícovo y nuetro de "progenitor" , como también los términos de "marido" y "mujer" por "cónyuges" .

El orden de los apellidos será determinado por los cónyuges y la filiciación podrá ser mediante técnicas de reproducción humana asistida, como también por acto jurídico de reconocimiento.