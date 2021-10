Habla madre de bebé víctima de agresión en Providencia: "No sé qué le habrá pasado en la cabeza"

Un hombre pateó, sin razón alguna, el coche donde dormía un bebé de siete meses y medio en Manuel Montt.

Natalia Ramos, la madre del bebé que fue agredido por un hombre que pateó su coche en Providencia, afirmó que "no sé qué le habrá pasado en la cabeza" cuando cometió los hechos.

La situación fue denunciada a través de redes sociales, luego que se viralizaran los registros que captaron cámaras de seguridad, donde se aprecia que el individuo iba transitando por la vía pública y pateó el coche sin razón alguna.

Lo anterior provocó que la Defensoría de la Niñez catalogara los hechos como una evidencia de "un desprecio absoluto" y de la "tranquilidad y la impunidad con la que se cree puede violentarse los derechos de los niños".

La madre del bebé, en tanto, reaccionó relatando que estaba tomando un jugo en un café en la comuna de Providencia, más específicamente en avenida Manuel Montt. "Mi niño, que tiene siete meses y medio , estaba durmiendo en su coche y estábamos tranquilos. De pronto pasó un hombre de mediana estatura, mediana edad, sin ninguna característica en particular, que lo pateó violentamente, lo despertó".

"El niño se puso a llorar y yo me quedé impactada por unos segundos, como tratando de entender qué había pasado. El hombre siguió caminando por Manuel Montt y mi niño lloraba y me costó segundos reaccionar (...) y me puse a gritarle que estaba loco, que cómo se le ocurría hacer lo que había hecho, que era un imbécil y varias personas vinieron a ayudarme", añadió Ramos.

Al ser consultada sobre si el hombre dijo algo antes de cometer la agresión, la madre del niño señaló que "no dijo nada o yo no lo escuché, pero me da la impresión de que no medió ninguna provocación. No sé qué le habrá pasado a él en la cabeza, no lo entiendo y tampoco es problema mío, yo estaba tranquila y él, de la nada, pateó el choque".

"Le pega en las ruedas delanteras y el coche gira en 180° y me llega el coche con violencia encima (...) recuerdo haber visto la patada en el coche de la guagua, pero lo que pasó antes no lo sé, porque no lo vi", agregó la mujer.

Sobre si como familia adoptarán acciones, afirmó que tomaron contacto con la Municipalidad de Providencia y que "ya hicimos una denuncia ante la PDI", aunque reconoció que es difícil tipificar el delito porque "afortunadamente a mi hijo no le pasó nada, no se dañó ni rompió el coche ni lesiones graves ni menos graves".

"No hay que normalizar la violencia en la ciudad, en el lugar donde vives; y mucho menos contra una guagua o contra los niños", complementó la madre del menor de edad.