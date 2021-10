Defensoría de la Niñez por hombre que pateó coche con bebé: "Evidencia un desprecio absoluto"

"No puede ser gratuito para nadie en este país maltratar a un niño, niña, adolescente o lactante", dijo Patricia Muñoz.

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, condenó la agresión sufrida por un bebé que estaba en un coche en la vía pública en Providencia, donde un sujeto lo pateó fuertemente sin razón.

Al respecto, la cabeza del organismo reconoció que "cuesta entender la actitud de este sujeto que, transitando por la calle, sin ninguna razón, patea fuertemente el coche de una guagua en la vía pública".

"La verdad es que evidencia un desprecio absoluto por el niño o niña que se encontraba en su interior, pero también la tranquilidad y la impunidad con la que se cree puede violentarse los derechos de los niños", añadió Muñoz.

En esa línea, sostuvo que "esperamos -y hemos visto una difusión bastante masiva- que pretenda determinar la identidad de este sujeto, porque ciertamente son hechos que no debieran producirse y que pueden tener consecuencias en la integridad física de la guagüita que estaba en el coche".

"Esperamos que eso no haya sido así y que no haya tenido ningún tipo de secuela, pero sobre todo creemos que es importante su identificación porque aquello permitirá que una situación de esta naturaleza tenga una sanción y no quede en la impunidad", agregó la defensora de la Niñez.

" No puede ser gratuito para nadie en este país maltratar a un niño, niña, adolescente o lactante. Esperamos que eso pueda determinarse y que de esa manera se pueda sancionar conforme a lo que ha establecido la ley, que precisamente ha generado un delito específico de maltrato relevante para quienes son niñas, niños o adolescentes, con la finalidad de asegurarles mecanismos de protección adicionales a los que se pueden tener respecto de personas adultas", cerró.