Veterinario es acusado de maltrato por desungulación a gata: él dice que fue por razones médicas

En redes sociales se viralizó una "funa" en que se señala que el profesional cortó los dedos del animal. En entrevista con T13.cl él se defiende diciendo que buscó dar tratamiento a una malformación a través del corte de las falanges donde van las garras. El Colegio Médico Veterinario confirmó que explora acciones legales para que se investiguen los hechos.

Este martes se denunció, a través de redes sociales, un supuesto caso de maltrato animal en Viña del Mar, Región de Valparaíso. Según una acusación difundida en Facebook por la organización Protección Animal Valpo, una gatita de seis meses sufrió "la mutilación de sus diez dedos para sacarle las uñas" por un veterinario.

Siempre según el relato de la agrupación denunciante, el hecho ocurrió debido a que el animal rasguñó al hijo del veterinario Sergio Mendoza, quien es apuntado como el responsable.

"La mutilación de las falanges es un acto brutal y doloroso en los felinos y estos quedan con un dolor de por vida, y sin poder ejercer su naturalidad", agregaron en la publicación. De paso, anunciaron que se están gestionando "todas las denuncias del caso" y afirmaron que es un caso "grave" que "debe ser sancionado".

Veterinario niega maltrato animal

Sergio Mendoza, médico veterinario que no está colegiado en el Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet), fue contactado por T13.cl y entregó su versión de los hechos, señalando que el hijo que tiene con su ex pareja pidió adoptar un gato, el cual rasguñó en una oportunidad al menor de edad.

"A raíz de eso, yo veo al gatito y lo veo caminando extraño (...) lo reviso y tenía las uñas medias torcidas , unas que estaban incrustándose en el cojinete (parte inferior de las patas), por lo que les digo que este gato tiene una malformación en las uñas y me dicen que no se habían dado cuenta. Traté de acomodarle las uñas de alguna forma, pero pasaron un par de días y me dicen que el gato estaba cojeando", relató.

En ese sentido, el veterinario dijo que decidió operarlo porque "el gato va a tener problemas" si no se solucionaba. "Llevo el gato a la clínica en la cual trabajo (de la cual es socio), todo de forma particular, no lo hice como clínica (...) y alguien de mi clínica se quedó con el rasguño del gato e hizo la denuncia", añadió.

"Sacaron la foto en la clínica y la hizo (la denuncia) directamente esa persona o se la pasó a un tercero que hizo la funa (...) sospecho de dos personas, de dos chicas que son técnico en la clínica, pero no puedo decir porque no tengo pruebas, tengo sospechas", agregó en diálogo con T13.cl.

En su testimonio descartó que haya mutilado los dedos de los gatos y rechazó "completamente" las acusaciones de maltrato animal en su contra. "Donde va la uña es la última falange, entonces no fue el dedo completo , fue la falange de la uña, nada más. Eso fue lo que hice, porque el gato tenía una malformación. Si no lo hubiera hecho me hubieran dicho 'oh, es veterinario y no hace nada'. Ahí habría sido peor, ahí lo considero maltrato animal", relató, quien precisó que fueron nueve de las diez falanges delanteras que se intervinieron.

La reacción de la clínica donde es socio Mendoza

A través de un comunicado al que accedió T13.cl, desde la Clínica Veterinaria Felvet lamentaron "profundamente las acusaciones que, desde el día de ayer, se han imputado sin distinción tanto a Clínica Full Vet como al equipo de profesionales y técnicos que lo conforman (...) es necesario hacer presente que las funas y acusaciones están dirigidas hacia uno de los socios miembros de este proyecto y, por tanto, a una persona en particular, circunstancia que se está haciendo extensiva hacia el resto de los colaboradores".

"Las acciones o procedimientos que haya o no tomado uno de los socios de Clínica Full Vet, como médico veterinario de manera particular y privada en torno a la salud de su mascota, no es una situación de la que se pueda responsabilizar a los técnicos, profesionales y demás socios de la Clínica", añadieron.

Colmevet analiza acciones legales por "desungulación" de la gata

Tras recibir la versión del acusado, T13.cl se contactó con la presidenta nacional del Colegio Médico Veterinario (Colmevet), María José Ubilla; y la directora nacional de Tenencia Responsable de Mascotas del organismo, Viviana Valenzuela, y confirmaron que están analizando si es necesario iniciar un proceso de investigación en el ámbito judicial.

La presidenta del organismo manifestó que "desconocemos el procedimiento, solamente sabemos la información que se ha compartido en redes sociales" y apuntó que "la desungulación de gatos , que es un procedimiento en el cual se extrae su garra o uña, generalmente se asocia a la extracción de la primera falange".

"Las consecuencias posteriores son negativas, tanto para el bienestar físico como mental de los animales, porque pueden quedar secuelas como dolor crónico , es una extirpación importante y, por otro lado, mentalmente, los gatos requieren marcar con sus uñas diariamente, es una conducta muy relevante para la especie felina", agregó Ubilla, señalando que los animales que se ven imposibilitados de marcar con sus garras sufren de frustración y "una disminución de su bienestar mental".

Por su parte, Viviana Valenzuela señaló que "si él indica que realizó el procedimiento por un tema aparentemente de tratamiento, tendría que demostrarlo con algún examen previo , algún examen complementario anterior al diagnóstico del paciente para poder realizar el procedimiento. Se requieren exámenes complementarios para poder llegar a un diagnóstico y evaluar si efectivamente cirugía del punto de vista de tratamiento".

En esa línea, la presidenta nacional del Colmevet agregó que "para dar una indicación médica o algún análisis médico o clínico requerimos tener los antecedentes del paciente, su ficha clínica, su historia, qué exámenes se le realizó. Si hay algún tipo de radiografía, alguna evaluación de algún traumatólogo".

"No son procedimientos recomendados"

"Independiente de cuál sea la causa que lleva a que el colega realice ese procedimiento, las desungulaciones no son procedimientos recomendados desde el punto de vista del bienestar animal, a no ser que por una causa médica que sea muy negativa para ese animal sea muy necesario realizarla", dijo al respecto, señalando que actualmente se reciben pacientes que arañan mucho a personas o muebles y que muchos profesionales indican la desungulación. "Eso no requiere un tratamiento quirúrgico, requere un tratamiento conductual", señaló Ubilla.

Sobre las medidas a tomar de parte del Colmevet, Ubilla indicó que "estamos viendo con nuestro abogado, con nuestro asesor legal, si es necesario iniciar un proceso de investigación. Como no está colegiado, esto no compete a un tribunal de ética o algo así, porque solamente se analizan casos de colegas colegiados, pero estamos viendo cuáles son los siguientes pasos si es que requerimos nuestra participación en algún proceso judicial o de investigación más profunda".