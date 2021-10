Ministro Paris asegura que no vacunados "se van a enfermar, morir y contagiar a sus parientes"

Sólo en la última semana, el país enfrentó más de 8.600 nuevos contagios

El incremento de casos positivos de COVID-19 en Chile aumentó el nivel de preocupación en las autoridades sanitarias. En ese sentido, el ministro de Salud, Enrique Paris, fue enfático en señalar los problemas que suponen las personas no vacunadas.

"El virus busca los nichos de la gente no vacunada. Esas personas son las que se van a enfermar, se van a morir y van a contagiar a sus parientes ", aseguró Paris, en entrevista con CNN Chile.

"Los casos han aumentado en los últimos días, incluso alcanzamos a tener más sobre 1.700 casos cosa que es bien preocupante, hoy día bajamos a 1.562 y también bajó la positividad que es algo muy importante que hay que tomar en cuenta siempre. La positividad de la PCR bajó a 2,3%”, agregó.

Sólo en la última semana, el país enfrentó más de 8.600 nuevos contagios, lo que para el ministro supone que “los que están cayendo a la UCI, que son muy pocos afortunadamente, son en un 100% me atrevo decir yo, gente que no se ha vacunado, gente que no tiene la vacuna puesta en dos dosis o solo tiene una dosis, por lo tanto esa gente corre peligro, corre peligro de morir porque no se ha vacunado".

Por esto, volvió a recalcar la importancia del proceso de inoculación, ya que "tienen que tomar conciencia de ello y además ponen en peligro a su familia, porque pueden transmitirle a los niños que todavía no están todos vacunados el virus y obviamente enfermarlos”.