Paiva asegura que "se tomaron medidas" para prevenir hackeo al EMCO

"Por iniciativa mía presenté la renuncia". Esas fueron las primeras declaraciones que realizó el general Guillermo Paiva tras conocerse su salida del Estado Mayor Conjunto a raíz del masivo hackeo que se conoció durante esta semana.

En entrevista con La Segunda, Paiva afirmó que lo llamaron "de la comandancia en jefe y, estando con licencia, con parte de mis intestinos fuera de mi cuerpo, concurrí y por iniciativa mía presenté la renuncia".

Consultado sobre si se tomaron resguardos para prevenir lo ocurrido, Paiva afirmó que "se tomaron medidas, se buscó financiamiento y se obtuvo para aplicar dichas medidas de resguardo".

En tanto, sobre cómo ocurrió la filtración, Paiva se excusó asegurando no tener mayores antecedentes "porque no tengo expertise técnica, pero se produjo una falla en los sistemas de seguridad que permitieron el acceso de los hackers".

"Me voy completamente tranquilo, me voy con la frente muy en alto y me voy con el cariño de la gente que supo en algún momento valorar mi trabajo y, que hasta el día de hoy, me escribe y me llama dando muestras de afecto y de apoyo. Eso es lo más importante", recalcó.

Durante la mañana de este viernes el Presidente Gabriel Boric se refirió a la renuncia de Paiva. "Me parece correcto que el general Paiva haya asumido su responsabilidad, fue una renuncia que él la puso sobre la mesa y respecto a mayores responsabilidades, hay una investigación en curso", indicó.

Con respecto a la gestión de la ministra de Defensa, Maya Fernández, Boric fue enfático en señalar que tiene "certeza que la ministra Fernández, cuando recibió la alerta de una vulnerabilidad, no de un hackeo, siendo que el hackeo ya se había producido (...) tomó todas las medidas que estaban a su alcance y destinó los recursos necesarios para fortalecer los sistema de seguridad, pero el hackeo ya se había producido".