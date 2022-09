Más de 3,6 millones de personas tienen su pase de movilidad bloqueado de cara a Fiestas Patrias

Los rezagados que no se vacunen contra el COVID-19 durante esta semana, no podrán asistir a eventos masivos ni viajar más de 200 kilómetros en bus.

A pocos días que comiencen las celebraciones de Fiestas Patrias en nuestro país, el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, afirmó que será fundamental que las personas tengan su Pase de Movilidad actualizado.

Lo anterior, debido a que será exigido para asistir a fondas , actividades con público y viajes interregionales de más de 200 kilómetros.

A la fecha y según datos de salud, hay 3.603.194 personas rezagadas en el proceso de inmunización contra el COVID-19, por lo que no cuentan con sus Pases de Movilidad actualizados, según recoge El Mercurio.

De esta cifra, 1.347.032 corresponden a personas en la Región Metropolitana, de acuerdo a datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).

"A quienes tengan su tercera dosis o dosis de refuerzo y aún no han ido por su segundo refuerzo o cuarta dosis, los llamamos a acercarse a su punto de vacunación más cercano", indicó el subsecretario.

En este sentido, dijo que "aún están a tiempo [de vacunarse], porque luego de ponerse al día, el pase se habilitará nuevamente en aproximadamente dos días", precisó.

En total, 1.935.020 personas que representan el 53% de la población que actualmente tiene su pase de movilidad inhabilitado, podrán acudir a inocularse esta semana, previo a las fiestas, y contar con el permiso para asistir a eventos masivos o viajar más de 200 kilómetros.

Katia Abarca, infectóloga de la Red de Salud UC Christus, señaló que estar rezagados en el proceso de vacunación no solo impide tener el pase de movilidad actualizado, sino que también pone en riesgo a las personas que no tienen sus dosis al día, puesto que no están adecuadamente inmunizadas.

"Esto facilita la mayor circulación del virus, que más personas se enfermen, no solo ellas, sino también otras. Esto, además, da más posibilidades al virus para mutar porque mientras más huéspedes encuentre, es más probable que se generen nuevas variantes", cerró.

¿Cómo saber si mi Pase de Movilidad está bloqueado?

Para chequear el estado del Pase de Movilidad se debe ingresar al sitio web mevacuno.gob.cl, con tu RUT y ClaveÚnica o número de serie.

Cuando ya estés en la plataforma se desplegará el detalle vinculado a las fechas de vacunación y si se tiene el documento habilitado. Para mayor detalle puedes ir a la sección "Mis vacunas" y dar clic en el botón rojo que dice "Descargar".