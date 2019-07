Mujer lesbiana acusa que conocido la drogó y violó “para hacerla mujer”

Una querella por el delito de connotación sexual con orientación homofóbica presentó una mujer lesbiana de 37 años en Talca, quien acusa haber sido violada por un cercano.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 09:00 horas del recién pasado 22 de mayo en la vivienda de la víctima, quien presentó la medida criminal bajo el patrocinio de la Clínica Jurídica de la Universidad Santo Tomás (UST) ante el Juzgado de Garantía de Talca.

“Yo soy lesbiana y jamás tuve relaciones con un hombre. Este tipo algo me dio alguna droga, pero pese a ello recuerdo lo que me hizo. Si bien no me podía mover, ni hablar, sí recuerdo que me dijo ‘ahora te voy hacer mujer maricona de mierda’”, reveló la mujer al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Mónica Arias, la abogada del Movilh, contó que la víctima se dio cuenta de que su agresor huyó al despertar varias horas después de haber sido abusada. Fue allí que decidió hacer la denuncia en la Policía de Investigaciones (PDI) y realizarse los exámenes correspondientes.

“La mujer intentó suicidarse producto de la agresión sexual que sufrió”, precisó Arias.

En este contexto, el director de la Clínica Jurídica de la UST, Rodrigo Medina, explicó que “se trata de la primera querella por un delito de connotación sexual con orientación homofóbica en la región. En concreto es una violación. Recurrimos a una agravante especial configurada en el Código Penal”.

En tanto, el secretario de Movilh-Maule, Nibaldo Aguilar, sostuvo que este caso “es una muestra bestial de lesbobia y misoginia”, exigiendo que este delito no quede impune en la justicia.