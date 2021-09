Raúl Torrealba, ex alcalde de Vitacura, renuncia a RN en medio de investigación por corrupción

El ex edil aseguró que todo el peso de la investigación relacionada al "Caso de troncos" debe caer sobre sus hombros.

Durante la tarde de este domingo, Raúl Torrealba, ex alcalde de la comuna de Vitacura, presentó su renuncia a Renovación Nacional (RN).

En medio de una investigación por corrupción que indaga si recursos de subsidios municipales terminaron en los bolsilos de particulares durante su mandato como edil, Torrealba prefirió abandonar su militancia en RN.

A través de un comunicado, el ex alcalde señaló "he decidido presentar mi renuncia a la militancia en RN. Es el profundo compromiso que siento hacia el partido del que he formado parte durante tres décadas y en el que tengo grandes amigos por los que abrigo un enorme aprecio, hacen que sea necesario tomar esta decisión que, si bien es difícil, sé es la correcta".

"Jamás permitiría que un proyecto, del que he formado parte por tanto tiempo, se vea afectado por una investigación judicial de la que me corresponde únicamente a mí hacerme cargo , en términos personales y con total libertad", agregó.

Para concluír, aseguró que colaborará en todo lo correspondiente con el Ministerio Público.