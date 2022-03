Roban al menos 50 armas desde recinto militar tras engañar a funcionarios

Los delincuentes se hicieron pasar como funcionarios de una armería y personal del recinto les entregó al menos 50 armas.

La mañana de este lunes se confirmó el robo de armas desde un recinto militar ubicado en la región Metropolitana.

Según información preliminar entregada por Carabineros, los funcionarios del Ejército entregaron al menos 50 armas a un grupo de personas que les señalaron venir desde una armería.

"No hubo una intimidación, no hubo violencia, no hubo personas lesionadas. Se encuentra el personal especializado de Carabineros trabajando, puntualmente el Departamento del OS-9 y el Labocar", explicaron desde Carabineros.

Desde el Instituto de Investigación y Control del Ejército explicaron que una persona fue detenida y además se decidió abrir una investigación sumaria sobre lo ocurrido.

"Un empleado civil de este instituto, el que se encuentra detenido y prestando declaración a Carabineros de Chile y a las respectivas fiscalías, habría facilitado la sustracción y entrega de las armas a una organización delictual", señala el comunicado.