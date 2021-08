Director de PDI por querella del CDE contra Héctor Espinosa: "Estamos a disposición de la Fiscalía"

El Consejo de Defensa del Estado anunció una querella por "los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos, y lavado de activos" contra el ex director de la institución y todos quienes resulten responsables.

El director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, aseguró que están "a disposición" de los organismos que requieran información o antecedentes en relación a la investigación por el anuncio de querella criminal presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra el ex director de la institución, Héctor Espinosa.

Fue durante este miércoles que se confirmó la acción penal de parte del CDE contra Espinosa y todos "quienes resulten responsables, por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos, y lavado de activos".

A raíz de lo mismo, la actual cabeza de la PDI, Sergio Muñoz, indicó que "esta mañana nos enteramos a través de la prensa que el Consejo de Defensa del Estado anunció la interposición de una querella en contra del ex director general de la PDI, don Héctor Espinosa Valenzuela".

"Ante ello nosotros hemos señalado que estamos a disposición de la Fiscalía, así como de los tribunales y de todos los organismos públicos que requieran información o antecedentes de nuestra parte", agregó.

"Como PDI somos defensores y creemos absolutamente en la institucionalidad, independiente de cualquier consideración. En el mismo sentido, es pertinente resaltar que como organismo del Estado también defendemos con firmeza uno de los principios esenciales de la democracia, como lo es la presunción de inocencia que va de la mano con el derecho que posee cualquier persona en orden a no ser considerada culpable mientras no exista una sentencia judicial en su contra y que no pueda ser objeto de recursos posteriores", cerró en una declaración.