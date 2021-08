"Te amo, fue lo último que me dijo": Johanna Hernández reveló detalles de crimen de Nibaldo Villegas

Hernández reveló que concretó una cita con Villegas para celebrar su cumpleaños y que a un vaso de malta con huevo, le agregó clonazepam.

Johanna Hernández habló por primera vez tras ser sentenciada por el asesinato del profesor Nibaldo Villegas , caso que impactó a todo el país, y crimen por el cual cumple cadena perpetua en la cárcel de mujeres de San Joaquín.

En conversación con Informe Especial de TVN, reveló detalles de lo que fue su relación con Nibaldo, como también los pormenores de cómo logró drogarlo para posteriormente matarlo.

Hernández reveló que concretó una cita con Villegas para celebrar su cumpleaños y que a un vaso de malta con huevo, le agregó clonazepam.

"Mientras Nibaldo estaba arriba (en el dormitorio de la casa) poniendo una película, preparé todo. Ya en 10 minutos, Nibaldo no coordinaba, se quedó dormido con un sushi en la boca. Yo ahí se lo saqué, para que no se fuera a ahogar, porque se quedó dormido casi cayéndose y me dijo 'te amo', que fue lo último que me dijo" , aseguró la victimaria.

Hernández aseguró también que nunca pensó que Francisco Silva, su amante y el otro involucrado en el caso, cometería el hecho y que si bien "pude haber pedido ayuda, pero no lo hice".

"Recuerdo el miedo no más (sobre ese día) (...) pero no atiné a hacer nada", señaló.

Hernández abordó la relación que tuvo con Villegas, asegurando que en los ocho años que estuvieron juntos "no tuvimos mayores problemas"

"Si teníamos una discrepancia, pescaba su buzo, se iba a correr y volvía cuando estaba todo en calma, pero ven el último año empezamos a tener problemas más grandes", relató.

Al respecto, la victimaria asegura que "Nibaldo jamás me levantó un dedo" , pero que ella si ejerció maltrato contra el profesor.

"En una ocasión hubo maltrato de mi parte. Colapsé y tiré todo al suelo y pateé un montón de cosas", añadiendo que Villegas solo trataba de tranquilizarla. Producto de esta situación, el profesor interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar.

Hernández señaló que Villegas "era un buen marido, una persona de muy buen corazón, que ayudaba a quien podía. Una excelente persona, muy preocupado y amoroso con todos, con todos los niños. Mis hijos pasaron a ser hijos de él, no habían diferencias".