Víctimas de Karadima tras reunirse con Aós: "El tiempo de las palabras se terminó"

"El tiempo de las palabras se terminó", aseguró este viernes Juan Carlos Cruz, una de las tres víctimas que acusó al ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima.

Esto, luego de recibir en la Fundación Para la Confianza al administrador apostólico de la diócesis de Santiago, Celestino Aós, quien personalmente les explicó qué habló sobre el tema de los abusos sexuales de sacerdotes en Chile con el Papa Francisco en Roma.

Aós llegó durante la mañana y se acercó a hablar con Cruz, además de James Hamilton y José Andrés Murillo, reiterándoles que la Iglesia no va a apelar el fallo entregado por la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó indemnizarlos con $100 millones a cada uno.

"Quedamos tranquilos, el tiempo de las palabras se terminó, hay muchas víctimas que están esperando las palabras que recibimos nosotros y más que palabras, acciones concretas", dijo Cruz.

Por su parte, Murillo indicó que "le dimos el agradecimiento de que no apelara porque estamos cansados de todo esto, ni Ezzati ni Errázuriz fueron capaces de venir aquí. El gesto de no apelar para no seguir golpeándonos ni tratándonos mal es una acción, eso es una acción".

En tanto Hamilton puntualizó que le plantearon a monseñor Aós que él tiene "la oportunidad de retomar confianza, nos escuchó con mucho interés".