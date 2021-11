Empresas de gas niegan “abusos sistemáticos” en su precios tras demanda de Conadecus

Algunas de las empresas involucradas en la querella respondieron al emplazamiento y negaron haber violado las normas económicas vigentes, pese al informe de la FNE.

Las empresas de gas Abastible, Lipigas y Metrogas respondieron a la demanda que ingresó, este lunes, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) por los “abusos sistemáticos y gravísimos en los precios del gas licuado y gas natural por redes" que acusó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en un informe.

Las tres empresas dijeron no tener conocimiento de la demanda que fue presentada en su contra por parte de Conadecus y aseguraron que respetaban las normas vigentes y que no estaban de acuerdo con el informe presentado por la FNE, que aseguró que el mercado del gas no está funcionando adecuadamente desde una perspectiva competitiva.

“Manifestamos tener el más firme convencimiento y la tranquilidad de abastecer de energía a todos los rincones del país, bajo los más altos estándares de seguridad y servicio en el marco de las normativas vigentes; impulsando y cuidando un desempeño competitivo y transparente enfocado en contribuir a la calidad de vida de las personas y de las comunidades a las que pertenecen”, dijeron desde Abastible.

Una de las demandas presentadas es en contra de Gasco, Abastible y Lipigas ante el 28º Juzgado Civil de Santiago, en representación de todos los consumidores de gas licuado (cilindros) del país (7 millones de usuarios y sus familias).

Conadecus plantea que, desde el año 2014 a la fecha, esas empresas han efectuado un "aprovechamiento económico masivo y billonario, usufructuado de la baja sostenida en los costos de ese insumo, ocultándola a los consumidores". Y, por el contrario, "han llevado adelante una práctica sistemática de alza de sus precios de venta al público", efectuando cobros indebidos de aproximadamente US$ $181 millones anuales (cerca de US$ 1.267 millones en el período).

Desde Lipigas en tanto, rechazaron las imputaciones de la demanda y aseguraron que el informe de la FNE solo les hizo “recomendaciones para mejorar la estructura del mercado”.

“Chile importa el GLP que consume, por lo que el precio local depende del precio internacional, el cual ha aumentado a más del doble solo en el último año. Cuando se habla de cobros indebidos los cálculos no se condicen con la realidad”, agregaron.

La otra demanda, va dirigida en contra de Metrogas y su empresa relacionada Agesa ante el 25º Juzgado Civil de Santiago, en representación de los consumidores de gas natural de las regiones Metropolitana y O´Higgins (785.000 personas y sus familias).

Según detalló la organización en un comunicado, desde el año 2016 a la fecha, estas empresas "han cometido un fraude civil aumentando artificialmente sus costos de adquisición del gas, por la vía de revenderse entre ellas a un precio más caro el mismo gas, en un acto de triangulación fraudulenta".

Desde Metrogas dijeron tener “profundas diferencias” con el informe de la FNE, en el cual se basó la demanda de Conadecus y también aludió al mercado internacional.

“Metrogas presentó, en el marco del proceso de Consulta Pública, sus comentarios y antecedentes económicos y jurídicos respecto del Informe Preliminar, los que esperamos sean considerados en el informe definitivo por parte de la FNE”, aseguraron.