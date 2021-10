FNE y posible investigación por colusión en el gas: "Es una decisión propia de la fiscalía"

El asesor del estudio realizado por la Fiscalía Nacional Económica dijo en Tele13 Radio que a diferencia de casos de colusión "en esta oportunidad no se encontraron intercambio de información o de lista de precios".

Uno de los asesores de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para el estudio de Mercado de Gas en Chile, Juan Pablo Montero , afirmó que tras la investigación no hubo evidencia de colusión en este ámbito, sin embargo, precisó que será la propia Fiscalía la que deberá decidir si se indagará más a fondo la situación.

Esto luego que el jueves se conociera el "Informe Preliminar de su sexto Estudio de Mercado", donde se recomendó prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas participen en la distribución de gas licuado a los consumidores.

A su vez, la FNE propuso cambios regulatorios al negocio del gas natural para que baje el precio de ambos combustibles.

En conversación con Tele13 Radio, Montero indicó que "el departamento de estudio de la Fiscalía se encarga de estudiar el mercado y después está la división de carteles y efectivamente la división de carteles tiene que estar mirando el estudio con mucho detalle y eventualmente si encuentra que acá hay algo raro, podría ir incluso uno más allá y empezar una investigación pero eso es una investigación adicional a lo que se hizo ahora".

Y añadió: "Lo único que puedo decir es que nosotros encontramos que la intensidad de competencia no era tan alta, por decirlo de alguna manera. ¿Qué explica eso? estos contratos de exclusividad con los distribuidores (…) pero podrían haber otras y eso habría que investigarlo pero no llegamos a concluir en esa dirección por lo menos en el estudio de decir que efectivamente hay evidencia dura de que hay colusión".

En este sentido, precisó que a diferencia de otros casos de colusión, en esta oportunidad no se encontraron intercambio de información o de lista de precios. "Hasta donde yo entiendo no hay nada de eso, pero eso no significa que no haya", detalló el también profesor titular de Economía de la Universidad Católica.

"El estudio de mercado lo que hace es levantar información. Yo no pude llegar a las compañías y empezar a pedir ese tipo de información. Solamente levantamos información de precios, de participación de mercado, de contrato y con eso de alguna manera se forma una idea de cómo está funcionando el mercado", aclaró.

Finalmente sostuvo: "Si se quiere ir más allá, es una decisión propia de la Fiscalía, eso ahora está en discusión, sin duda".

Alza del petróleo

Juan Pablo Montero , quien además es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, explicó que el estudio se inició antes de que se concretara el alza de los precios.

En este contexto, afirmó que gran parte del incremento de precios esta explicado por el alza del petróleo.

"Esto estaba planificado de antes, hubo una comisión en la Cámara de Diputados, analizando el mercado, de por qué ocurrió esta alza del mercado y gran parte del alza es explicada por el alza del precio del petróleo y tiene que ver con eso principalmente, eso no quita que los márgenes que están teniendo las empresas podrían también estar afectados por la competencia", aseguró.

Agencia Uno

Y agregó: "La Fiscalía mira eso, todo el análisis descuenta el efecto alza de precios producto del alza de costo, que tiene que ocurrir, a menos que sean mercados regulados y a menos que el regulador quisiera mantener el precio constante como pasa en el transporte público".

"El gas natural es distinto, hay una regulación de rentabilidad, no del precio final, si no de rentabilidad. Si los costos suben, las empresas pueden subir sus precios en la medida que tengan su rentabilidad, el gas licuado está en un mercado donde los precios finales también están libres y las rentabilidades también. Supuestamente la disciplina del mercado debiera regular esa rentabilidad", cerró.