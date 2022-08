Sofofa tras reunión con Boric: "Nosotros queremos ser parte de los cambios y queremos contribuir"

El gremio empresarial valoró la reunión con el Ejecutivo e hizo un llamado a "fortalecer la cooperación público-privada" de cara a las reformas planteadas por el gobierno.

El Presidente Gabriel Boric se reunió esta mañana con representes de la Sociedad de Fomento Fabril en medio de la discusión de la reforma tributaria planteada por el Ejecutivo.

Luego de la instancia, el presidente de la Sofofa, Richard Von Appen, se refirió a la reunión en la que también participaron los ministros de Hacienda, de Economía y de Trabajo.

Al respecto, Von Appen aseguró que "fue una conversación franca en donde tenemos que trabajar en puntos de encuentro, porque si hacemos bien las cosas todos coincidimos que Chile tiene grandes oportunidades".

"Por eso es el momento de fortalecer la cooperación público-privada para poder discutir, poder dar a conocer los puntos de vista para que finalmente las reformas que lleva el gobierno tengan el impacto deseado y sobre todo permita mejorar la calidad de vida de la ciudadanía que tanto lo demanda hoy día", añadió.

Del mismo modo, aseguró que "le transmitimos nuestro agradecimiento al Presidente por darnos esta oportunidad para poder compartir".

A su vez, se le preguntó sobre las preocupaciones económicas que él transmitió durante la reunión, ante lo que sostuvo que "es muy importante en las relaciones que tenemos que volver a sentarnos a conversar y a escuchar".

"Nosotros, tal como le hemos dicho al Presidente y a los ministros, queremos ser parte de los cambios y queremos contribuir. Y lo importante es que se hagan bien", aseguró Von Appen.

En esa misma línea, indicó que "valoramos enormemente esta oportunidad. Pero este es el comienzo para un trabajo conjunto. No vamos a resolver, en el corto plazo, algunos problemas que vienen arrastrados no solo de este gobierno, sino que anteriormente".

"Pero si no logramos unirnos para poder enfrentarlos en conjunto, y no estoy hablando solo de los desafíos económicos, sino que también los que estamos teniendo respecto a seguridad, la ciudadanía va a quedar con esa frustración que no somos capaces de ir resolviendo desafíos que claramente están demostrando que son centrales", sentenció el líder empresarial.