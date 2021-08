Rodrigo Cerda advierte por cuarto retiro: "Podemos tener impactos macroeconómicos importantes"

El ministro de Hacienda afirmó que "con este IFE Universal deberíamos poder reemplazar la intención de un cuarto retiro".

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, afirmó que "podemos tener impactos macroeconómicos importantes" en Chile en caso de que avance el proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones en el Congreso

"Este cuarto retiro es muy distinto a los anterior. La economía aún no repuntaba, cosa que hoy está pasando y las condiciones económicas son distintas", comentó el secretario de Estado.

"El cuarto retiro pueden ser montos muy considerables y desde ese punto de vista lo que tiene que ocurrir es que la gente que retira, la AFP tendrá que liquidar papeles y ahí, cada vez que tu liquidas el papel generas una pérdida, por lo que es posible que veamos aumentos en las tasas de interés; podemos tener impactos macroeconómicos importantes ", insistió.

De paso, en diálogo con ADN, abordó las conversaciones que hay desde La Moneda con parlamentarios para que el proyecto de retiro de fondos de pensiones no avance. "Estamos conversando no solo con los parlamentarios de Chile Vamos, sino que también con los de oposición, porque tienen una responsabilidad importante respecto a aprobar o no el cuarto retiro", aseveró.

"En la medida que sigamos con la situación pandémica controlada, vamos a poder migrar más a IFE laborales. Esperamos que este sea el escenario y estamos pensando que vamos caminando paulatinamente hacia esa dirección", indicó.

"Con este IFE Universal deberíamos poder reemplazar la intensión de un cuarto retiro. En ese sentido solo decirle a los chilenos que estamos trabajando para ustedes", insistió en torno a las ayudas del Gobierno.

"Estas ayudas le permiten a la gente reconstruir esas heridas económicas. Esto sí necesita ir haciendo un cambio, ir transitando a ayudas más laborales, pero esa transición no la podemos hacer de un día para otro. Cuando veamos la discusión presupuestaria, no veremos los IFE salvo que la situación pandémica vuelva", añadió en el mencionado medio.