Rincón: "Esta derecha de Macaya no tiene nada que ver con la de Novoa que se opuso a todos"

"Esta es una derecha consciente, que se da cuenta que, para que el país salga adelante, tiene que tener y apoyar un catálogo de cambios", agregó.

La senadora Ximena Rincón (DC) se refirió a su decisión de apoyar la opción del Rechazo en el Plebiscito de Salida, la que va en contra de la decisión tomada por su partido de ir por el Apruebo.

En entrevista con La Tercera, la parlamentaria por la Región del Maule detalló que “no fue una decisión que tomé de la noche a la mañana, fue un proceso de reflexión y obviamente nada fácil.(...) Fui analizando con mis equipos las principales normas que se fueron aprobando y siguiendo las discusiones. Así fui formando la convicción profunda de que este texto no es bueno para el país ”.

La derecha se ha mostrado en pro de la opción del Rechazo, mientras que la DC decidió por mayoría apoyar el Apruebo. A pesar de lo anterior, desde el partido de centro dieron libertad de acción a sus militantes.

En esta línea, la senadora Rincón confirmó que va por el Rechazo pero señala que “lo que decidiremos el 4 de septiembre no es una elección entre derechas e izquierdas, es entre una mala Constitución y la posibilidad de construir una buena que nos cobije a todas y a todos ".

Cedida Lee También > [VIDEOS] Rescatan a personas atrapadas en Paso Los Libertadores

Al ser cuestionada por ir en contra de la decisión de la mayoría de la DC, dijo que “entiendo que lo que aquí está en juego es qué es lo mejor para el país. Esta es la Constitución para todo Chile, no para la izquierda chilena. No puede ser que desde la trinchera le tratemos de imponer al otro una mirada. Una Constitución no funciona así. Por eso nunca funcionó la del 80”.

En la misma instancia, dio tres razones por las cuales rechazará la propuesta constitucional en el Plebiscito de Salida del 4 de septiembre: “La primera es que no es un texto que logre unir al país , sino que más bien lo divide. Eso se puede ver hoy en o la no las distintas familias chilenas, donde es muy raro que exista una sola posición”.

“La segunda es que los 103 derechos sociales consignados en el texto no están garantizados ni jurídica ni económicamente. En otros países, cuando se han consignado derechos sociales de una sola vez, se ha establecido un cronograma que indica por dónde partir y cuál será su financiamiento. Acá sólo están escritos”, agregó.

La senadora Rincón dijo que confía en la postura del bloque de oposición, ya que “sus declaraciones han sido muy contundentes. Yo creo que esta derecha de (Javier) Macaya (senador y presidente de la UDI) no tiene nada que ver con la derecha de (Jovino) Novoa (exs enador y ex presidente de la UDI) que se opuso a todos”.

“Esta es una derecha consciente, que se da cuenta que, para que el país salga adelante, progrese y genere oportunidades para todos y todas, tiene que tener y apoyar un catálogo de cambios como los que acaban de anunciar y que calzan con las peticiones que hizo el expresidente Lagos”, añadió.