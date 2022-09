Piergentili y Schalper analizan la propuesta oficialista para el proceso constituyente

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, y el secretario general de RN, el diputado Diego Schalper, analizaron la propuesta oficialista que será entregada oficialmente a Chile Vamos durante la jornada de este jueves en una nueva edición de "Chile después del plebiscito".

Tras dos días de reunión, el oficialismo llegó a un acuerdo constitucional de cara al encuentro que tendrá con Chile Vamos este jueves, en el marco de un nuevo proceso constituyente.

Algunos temas llamaron la atención sobre la propuesta que entregaron los partidos, como la libertad religiosa y el derecho a la propiedad dentro de sus principios constitucionales. Esto hizo pensar a algunos de que se podría tratar de un guiño a Chile Vamos.

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, y el secretario general de RN, el diputado Diego Schalper, analizaron la propuesta oficialista en una nueva edición de "Chile después del plebiscito".

Sobre el acuerdo, Natalia Piergentili manifestó que "es importante señalar que acá no estamos en trincheras irreconciliables con Chile Vamos. Acá hay dos bloques que tienen toda la intención de cumplir la palabra que se empeñó a la ciudadanía respecto que en este proceso podía rechazarse un texto, pero no rechazarse la oportunidad de que Chile tuviera una nueva Constitución".

"En ese contexto, uno también aprende de los errores, de los miedos, del por qué se rechazó en el texto. Por eso, para nosotros era importante consignar en los principios aspectos en los cuales creemos, pero que además son importantes de que la ciudadanía sepa que creemos en ellos y que los podamos consignar y dar tranquilidad también", indicó.

"Sobre todo porque además, nosotros hablamos del reconocimiento a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, donde dentro de esos están los temas como el derecho a la propiedad, derecho a un medioambiente libre de contaminación, y libertad religiosa, entre otros", señaló.

La propuesta oficialista marca un aspecto importante con respecto al sistema político: cierra la puerta a la práctica de la eliminación del Senado. Algunos interpretaron como que se les cierra la puerta a los sistemas de justicia del texto rechazado.

Sobre esto, la presidenta del PPD señaló que "creemos que más que hablar de bordes, el tema de que estén los tres poderes del Estado consigna que queremos establecer una democracia robusta. Lo que esté dentro del tipo de poder ejecutivo, legislativo y judicial va a ser materia de la convención electa".

"Sí es importante consignar que era relevante tener estos tres pilares robustos instalados y que no fueran discutidos porque son parte del corazón de una democracia que queremos robustecer", indicó.

T13 Lee También > [VIDEO] Nuevo proceso constitucional: Así es la propuesta con "bordes" del oficialismo

Por su parte, Diego Schalper fue consultado sobre si la propuesta oficialista se acerca a un acuerdo general, a lo que respondió que "lo primero, es importante que esto, más que tratarse de Chile Vamos, Socialismo Democrático o del Frente Amplio, acá hay una lectura de la ciudadanía que quiere un cambio constitucional, que quiere una buena y nueva Constitución, pero que todavía está muy traumatizada por el proceso".

"A mí me impresiona. Yo estuve en mi distrito y la gente se imagina volver a prender la televisión y ver que se está discutiendo la refundación de la República, el fin del Estado unitario o que los Carabineros no estén consagrados en la Constitución. Eso es realmente un motivo de angustia", indicó.

"Entonces, nos alegró mucho ver que se empatizó con todas las fuerzas políticas con la necesidad de dar certezas. Obviamente, mañana será el momento para conversar, por decirlo así, una ingeniería de detalles respecto qué quiere decir cada cosa", aseveró.

"Nosotros en Chile Vamos mañana vamos a exteriorizar con mayor precisión qué entendemos de esos principios orientadores. Aquí se trata de darle tranquilidad a muchos mundos en que, por ejemplo, un estado social y democrático de derecho puede ser un principio orientador, de manera de también darle tranquilidad a un mundo más afín, tradicionalmente a sectores de centroizquierda", manifestó.

"Se trata de que tengamos un proceso que sea de una tranquila reflexión. Es tranquilo cuando los chilenos saben que no se va a acabar el Estado de emergencia, cuando saben que no se va a terminar con Carabineros dentro de la Constitución. Entonces, dejo entre ver dos temas que no están en la propuesta, pero que yo creo que con un poquito de esfuerzo vamos a entender que es parte de esta certeza que tenemos que dar", concluyó.