Daniel Jadue apunta a responsabilidad del Gobierno la derrota del Apruebo en el plebiscito de salida

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), dio sus impresiones tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida, y apuntó la responsabilidad de la derrota del Apruebo al Gobierno de turno.

El jefe comunal conversó sobre este tema en su programa de Youtube, Sin Maquillaje, en donde manifestó que "creo que Chile se ha perdido una maravillosa oportunidad no solo de sepultar la Constitución de Pinochet y el modelo neoliberal, sino que también de cambiar de trayecto e iniciar un camino para resolver los problemas que durante tantos años nos han aquejado. No obstante aquellos, respetamos profundamente la decisión de la mayoría".

"Hay algunos sectores políticos que han querido adjudicarse todo el triunfo del Rechazo. Yo creo que aquí en el triunfo del Rechazo no ganaron ni los Amarillos por Chile ni la derecha, sino que ganó el tremendo malestar social que hoy día existe en nuestro país con todo lo que está pasando", indicó.

"Ganó el rechazo a la delincuencia, el rechazo a la situación económica, ganó el rechazo a la gestión gubernamental , ganó el rechazo a los problemas de violencia. En definitiva, ganó el Rechazo a los problemas que ha incubado la Constitución que estábamos dejando atrás", aseguró.

"Yo creo que no hubo tiempo suficiente para que la información llegara a todos los sectores. También hubo una tremenda campaña de desinformación, que a mí me parece bastante poco democrática", afirmó.

¿Qué factores impulsaron la derrota del Apruebo?

El jefe comunal también se refiró a cómo diversos temas de contingencia afectaron el triunfo del Rechazo, como el quinto retiro, el Estado de Excepción en la Macrozona Sur y los presos del Estallido Social.

"La única enseñanza que tenemos que sacar es que no hay victoria ni derrota definitiva. Y que, además, nunca hay que soltar la movilización social para que las cosas pasen al amén de las otras variables que tiene la derrota que vivimos el domingo", afirmó.

"Yo creo que por lo menos que, tal como el 80%-20% fue un duro castigo al Gobierno de la época, este 62%-38% también tiene algo de castigo al Gobierno actual" , comentó.

"Hoy día sería legítimo preguntarse si se debe, ante las presiones de la derecha y ante la tecnocracia neoliberal, por ejemplo, si el quinto retiro nos hizo ganar o perder votos. Hay un estudio que salió en Ciper que muestra que el quinto retiro marca el desplome del Gobierno, y del apoyo al proceso y al Apruebo", señaló.

"Uno tendría que preguntarse, por ejemplo, si la extensión de los estados de Excepción en Wallmapu contribuyeron a ganar algún voto. Los números indican que no, que perdimos votos", aseveró.

"Alguien podría preguntarse, legítimamente, si no retirar las querellas a los presos de la revuelta, y no acelerar el proceso de indulto, y no terminar con la presión política de nuestro país, nos hizo ganar o nos hizo perder votos", manifestó.

"Yo creo que todo indica que perdimos votos por los cambios de relato, por no cumplir los compromisos y por subordinar la política a la tecnocracia neoliberal, poniendo la economía por sobre los compromisos y el programa", indicó.

Su apreciación al primer cambio de gabinete del Presidente Gabriel Boric

Daniel Jadue también se refirió a su apreciación al primer cambio de gabinete del Presidente Gabriel Boric, que tuvo lugar en La Moneda el día martes.

"Yo lo dije cuando nombraron al gabinete al inicio de este gobierno. Yo no evalúo nombres, evalúo gestión. Espero que este nuevo gabinete ayude a la concreción del programa , que acerque al gobierno a los objetivos que se trazó cuando fue electo con una mayoría y con un programa apoyado masivamente en democracia y no lo aleje", afirmó.

"Siempre tendremos el riesgo que tuvo el gobierno de Michelle Bachelet, que en el segundo tiempo entró un gabinete que le puso freno de mano a todas las trasformaciones, incluso al proceso constitucional que la Presidenta Bachelet había iniciado, y que eso generó un malestar social que nos pudimos haber evitado", indicó.

"Yo lo que espero y deseo es que este nuevo gabinete avance en las transformaciones comprometidas. Que cumpla los compromisos que hizo el Presidente cuando estaba en campaña, y efectivamente, esté a la altura de las circunstancias de lo que Chile necesita hoy. Y que además, traten de no cometer los errores no forzados que han cometido por la falta de prolijidad que hemos visto", finalizó.

