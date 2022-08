Coloma afirma que la Constitución "no debe ser redactada desde la rabia de los constituyentes"

El diputado habló sobre el posible escenario del triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida en T13 Noche, donde afirmó que "los chilenos tienen que decidir cuál va a ser este nuevo itinerario en caso de rechazar la propuesta de los constituyentes".

La cuenta regresiva ya comenzó. Queda un mes para que se lleve a cabo el plebiscito de salida, instancia donde la ciudadanía votará apruebo o rechazo a la propuesta de nueva Constitución que redactó la Convención Constitucional y que entregó de manera oficial el pasado 4 de julio.

El subjefe de la bancada UDI, el diputado Juan Antonio Coloma, conversó sobre el proceso constitucional en una nueva edición de T13 Noche junto a Álvaro Paci.

Sobre la propuesta que redactó el órgano constitucional, el parlamentario aseguró que "el proyecto que redactaron los constituyentes es un borrador que quedó con muchos déficits. En la convención redactaron lo que quisieron, y al mes de haber entregado el documento, ya estaban hablando de muchos cambios que hay que realizarle. Eso es porque el proyecto de borrador quedó con muchas deficiencias, es una realidad. No es casualidad que el Presidente Boric llame a corregir muchos de estos errores".

"Lo que ocurres es que uno ve también a un sector más bien tironeado por parte importante del PC, que tienen un poder bastante importante al interior de La Moneda de negarse a cualquier tipo de modificación", indicó.

"Lo otro que no hay que olvidar es que, en el hipotético caso de que gane el Apruebo, se requiere el acuerdo de los pueblos originarios. Y yo no he visto a ninguno de los constituyentes de los pueblos originarios señalar que están disponibles, por ejemplo, a modificar el sistema de justicia plurinacional, que es uno de los temas más complejos respecto a la redacción de esta Constitución", señaló.

Escenario de un posible triunfo del Rechazo

La última encuesta Cadem reveló que el 48% de los encuestados manifestó que votará Rechazo y el 38% Apruebo en el plebiscito de salida.

Tras ser consultado sobre cómo enfrentaría la UDI el escenario de un posible triunfo del Rechazo en septiembre, el diputado respondió que "nosotros lo hemos dicho. Lo dijo también el Presidente Javier Macaya, respecto de que el plebiscito de entrada marcó un rumbo y es que la ciudadanía chilena quiere una nueva Constitución y en eso hay que ser claros".

"Nosotros vamos a tener una nueva Constitución, pero hay que tener una Constitución que no sea redactada desde la rabia y enojo de los constituyentes , sino que sea redactada pensando en la unidad de todos los chilenos", comentó.

"Para eso, yo creo que lo más razonable va a ser preguntarle a todos los chilenos cuál va a ser el camino que se debe tener para elegir. Siento que los chilenos tienen que decidir cuál va a ser este nuevo itinerario en caso de rechazar la propuesta de los constituyentes. Que sean los chilenos los que elijan cómo seguimos este camino de tener una nueva Constitución, que yo siento que ya se inició y tiene que terminar con un texto que nos una y no que nos divida", agregó.

Mucho se ha hablado sobre la creación de una comisión de expertos o partir desde cero con una nueva elección de constituyentes en el caso de iniciar un nuevo proceso constitucional si gana el Rechazo.

Tras ser consultado sobre cuál sería la fórmula de la UDI para esto, el diputado respondió que "precisamente es eso lo que tiene que definir la gente. Así como en este proceso tuvimos esta convención por la elección de la ciudadanía, va a ser la gente la que tendrá que decidir cuál va a ser el mecanismo si gana el Rechazo".

"La ciudadanía nos ha ido marcando un camino, una pauta, y yo siento que hay que escucharlos. En ese sentido, creo que los partidos debemos ser respetuosos de cómo ir diseñando un proceso que vaya escuchando a la ciudadanía", agregó.

"Lo que yo sí creo es que no podemos repetir un proceso constituyente como el que tuvimos con los actuales miembros, con una forma idénticamente igual de elección. Hay que ser cuidadosos porque tuvimos una constituyente que no dio el tono respecto con poder encontrar aquellos temas que unen al país, sino que se fue a un proyecto de Constitución profundamente ideológico y, desde mi punto de visto, cargado de una rabia que no sintonizó con las propuestas de cambios que sí querían los chilenos", finalizó.