Diputado Tomás de Rementería (PS): "El miedo es una emoción que se ha generado en el Rechazo"

Sobre el Apruebo, el diputado manifestó que "el proyecto va bien encaminado. Se está ajustando al camino, como cualquier campaña política que parte de una forma y en el camino se va arreglando".

La cuenta regresiva ya comenzó. Queda menos de un mes para que se lleve a cabo el plebiscito de salida, instancia donde la ciudadanía votará apruebo o rechazo a la propuesta de nueva Constitución que redactó la Convención Constitucional y que entregó de manera oficial el pasado 4 de julio.

El diputado del Partido Socialista (PS), Tomás de Rementería, conversó sobre el proceso constitucional en una nueva edición de T13 Noche, junto a Álvaro Paci.

La franja electoral es la oportunidad perfecta para informar a la ciudadanía sobre las propuestas de ambas opciones.

"Yo creo que fue una buena decisión de hacer franjas separadas, porque eso da posibilidad de ir a distintos públicos. Si vamos al público más convencido, con el mensaje clásico, probablemente no vamos a llegar a los votantes nuevos", indicó el diputado.

Sobre la campaña del Apruebo, el parlamentario afirmó que "nos hemos abierto a buscar votantes nuevos, que tienen otras problemáticas, que no son duros. Creo que en eso hay que trabajar. Obviamente, hay muchas cosas pendientes. Es un trabajo que día a día se va arreglando, lo veo en la campaña, en la franja".

" El proyecto va bien encaminado . Se está ajustando al camino, como cualquier campaña política que parte de una forma y en el camino se va arreglando. Vamos viendo las necesidades del momento, leyendo los datos", indicó.

La última encuesta Cadem reveló que el 47% votará Rechazo y el 37% Apruebo en el plebiscito de salida. Tras ser consultado sobre qué le falta a esta opción para alcanzar al Rechazo, Tomás de Rementería respondió que ​"uno de los temas es darle certezas a las personas. Creo que hay muchos temas en donde hay noticias falsas y otros con interpretaciones ambiguas".

"Nosotros tenemos que dar certezas, no solo en las reformas, sino de cómo vamos a implementar nuestro sistema electoral, los escaños reservados, el sistema de justicia indígena, el sistema nacional de salud, entre otros", señaló.

"Tenemos un montón de temas en que podríamos darle certeza a la gente porque mucha gente vota por emociones, y el miedo es una emoción que se ha generado en el Rechazo . Por ejemplo, hay personas que les da miedo que les quiten su posibilidad de elegir una clínica privada, cuando el mismo borrador acepta la existencia de sistemas públicos y privados", afirmó.

"Tal vez, nosotros deberíamos decir que queremos encaminar este proyecto a través de una ley nacional de salud que vaya en un sentido, para que la gente tenga certeza y pueda estar tranquila de que estos cambios serán positivos para ellos", aseguró.

Mejoras a la nueva Constitución en caso de ser mejorada

Este lunes, la Democracia Cristiana (DC) propuso 13 puntos para mejorar la nueva Constitución en caso de que gane el Apruebo en el plebiscito de salida, donde hay varias coincidencias con las sugerencias que también manifestó el PPD.

Tras ser consultado sobre si coincide con alguno de estos, el diputado PS afirmó que "coincido con algunas, con otras no. Creo que las propuestas de la Democracia Cristiana y del PPD van un poco lejos y con temas que no le interesan a la ciudadanía".

"Pero creo que hay algunas cosas en las que coincido, como la reposición del recurso de protección o generar un cronograma de transición entre el recurso de tutela con el recurso de protección. También, reponer el Estado de Emergencia para dar certeza. Lo relativo a la iniciativa exclusiva del Presidente. Esos son algunos de los puntos que puedo decir donde creo que hay un acuerdo mayoritario que deberían reponerse en este texto constitucional", aseveró.

El diputado también reveló cuáles serían las propuestas que, según él, se alejan de la ciudadanía.

"Algunos hablan de reponer el Senado. Eso me parece que hoy en día esa discusión no tiene sentido. La ciudadanía no tiene mucha sensibilidad con aquello. O la propuesta de la Democracia Cristiana de volver el periodo presidencial a seis años. Creo que no son la urgencia que tenemos hoy en día", indicó.

"Claramente, acá tenemos que definir temas que son claves y que están en la palestra de las personas. Después del plebiscito se verán si hay más", finalizó.