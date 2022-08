Senadora Rincón señala que a pesar de llegar a acuerdos "es impracticable el aprobar para reformar"

Por T13 COMPARTIR



martes 9, agosto 2022 23:26 Hrs

"Yo no me voy a ir de la Democracia Cristiana. Si me expulsa un tribunal que caducó, voy a ejercer las acciones que corresponden porque se están trasgrediendo mis derechos como militante", afirmó la senadora sobre la denuncia que tiene en su contra en el Tribunal Supremo de la DC por apoyar al Rechazo.