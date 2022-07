Ex ministro Moreno afirma que un posible nuevo proceso constituyente "va a necesitar modificaciones"

"El problema es que la gente ha visto lo que ha sido esta Convención. Si gana el Rechazo, el mandato de hacer una cosa que represente a la ciudadanía, que es lo que se le encargó a estas personas, no se habría cumplido. Repetir el proceso de la misma manera va a necesitar algunas modificaciones", afirmó Alfredo Moreno.

El 4 de septiembre se llevará a cabo el plebiscito de salida, instancia donde la ciudadanía votará apruebo o rechazo a la propuesta de nueva Constitución que redactó la Convención Constitucional y que entregó de manera oficial al Presidente Boric el pasado 4 de julio.

La semana pasada, en una entrevista con Chilevisión, el Presidente Gabriel Boric se refirió al posible triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida. Ante este escenario, indicó que "tiene que haber un nuevo proceso constituyente".

El ex ministro de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Obras Públicas durante los gobiernos del ex Presidente Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, se refirió a esta opción en conversación con Estado Nacional, donde indicó que "me parece que es una opción válida, es una de tantas. Va a ser la gente, no el Presidente, la que va a señalar cómo tiene que seguir este proceso".

"El proceso va a seguir porque lo que señala el plebiscito de entrada en su primera parte es que si los chilenos quieren continuar con la Constitución del año 80 o quieren cambiarla. La mayoría de la gente manifestó que quiere cambiarla. Por lo tanto, lo que se estaría diciendo en caso de un rechazo es que este proyecto en particular no funcionó", agregó.

"Este periodo de tiempo nos ha hecho aprender. Se les encargó a un grupo de personas hacer una Constitución para unir a los chilenos, para resolver un problema tremendo que teníamos, donde tuvimos violencia en el Estallido Social de octubre del 2019. Se les encargó hacer algo que pudiera ser aceptado no por todos ni por todas sus partes, pero sí por una gran mayoría y en su mayor parte", indicó.

"Si eso no resulta, tenemos que entender que tenemos que tomar esto con otro espíritu. El Presidente Lagos dijo una Convención partisana, yo creo que tenemos que buscar una Constitución que sea para todos los chilenos", comentó.

Tras ser consultado sobre si se debería convocar a un nuevo plebiscito en caso de que gane el Rechazo el 4 de septiembre, el ex ministro afirmó que "el problema no es si hay que preguntarle a la gente. Hay que preguntarle a la gente. La pregunta es si nos quedamos con lo que la gente nos dijo antes o le volvemos a preguntar dándoles, entre esas, esa misma alternativa".

"Nadie está diciendo que no se pueda hacer de esa manera. El problema es que la gente ha visto lo que ha sido esta Convención. Si gana el Rechazo, el mandato de hacer una cosa que represente a la ciudadanía, que es lo que se le encargó a estas personas, no se habría cumplido. Este es el problema central. Entonces, repetir el proceso de la misma manera va a necesitar algunas modificaciones" , finalizó.