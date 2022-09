Insulza por posible nueva convención: "Tienen que ser ciudadanos comunes y corrientes"

"Se van a elegir de manera distinta. Probablemente, no habrá el error, a mi juicio, de permitir que existan listas de independientes, lo cual quiere decir que la gente, sin formar partidos políticos ni organizaciones, se pueden juntar todos en una misma lista", afirmó el senador del PS sobre la posible creación de una nueva convención.

Este domingo se llevó a cabo el plebiscito de salida, instancia en donde la ciudadanía rechazó la propuesta de nueva constitución redactada por la Convención Constitucional durante este año.

Tras la derrota del Apruebo, una de las grandes preguntas es cómo continuará el proceso constituyente en el país. Se habla de la creación de una nueva convención, pero más acotada, con menos miembros, pero manteniendo la paridad.

El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, conversó sobre cómo sería el órgano constitucional en un nuevo capítulo de T13 Noche.

El parlamentario reveló que esta discusión comenzará a plantearse durante la jornada de este martes.

"El Presidente pidió que se hiciera en el Congreso. Posteriormente, la dirección del Congreso se reunirá con el Presidente de la República y con los jefes de partido. Está pendiente todavía la reunión de todos los jefes de partido con el Presidente de la República. Yo estimo que esto va a durar un par de semanas más, el ponernos de acuerdo. A pesar de como están las cosas de rápido, capaz que terminemos antes", comentó.

"Ahora, ¿Qué es lo que a mi juicio es absolutamente esencial? Primero, que sea nuevamente una convención. Yo hoy día vi una encuesta que me llamó la atención que habla de que la mayoría de la gente pide una comisión de expertos. No me opongo a una comisión de expertos para hacer propuestas o cosas por el estilo. Pero los que hacen la convención tienen que ser ciudadanos comunes y corrientes, bien elegidos", detalló.

"Se van a elegir de manera distinta. Probablemente, no habrá el error, a mi juicio, de permitir que existan listas de independientes, lo cual quiere decir que la gente, sin formar partidos políticos ni organizaciones, se pueden juntar todos en una misma lista. Eso permitió que se eligieran personas en la convención que no tenían ni capacidad ni interés real en hacerla", manifestó.

"Entonces yo creo que sí van a haber algunos cambios. No sé si una disminución, pero se van a mantener cosas como la paridad de género, la participación de los pueblos originarios, pero en la proporción que corresponde. Puede haber algunos cambios, pero las reglas van a ser más estrictas en cuanto centrar la Constitución en un número menor de artículos, y no estar haciendo la misma legislación nacional en un mismo documento", aseveró.

Cambio de gabinete

Tras el triunfo del Rechazo, el cambio de gabinete era inminente. Durante la jornada de este lunes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó que se realizarán "cambios en los equipos de Gobierno" al mediodía de este martes.

El secretario de Estado sostuvo una reunión con el equipo económico con los gremios tras el plebiscito de salida.

"Desde ya vamos a tener algunos cambios mañana , en los equipos de Gobierno, vamos a tener espacio para discutir sobre cómo conducir las reformas que están actualmente en discusión o las que están por presentarse", afirmó.

El senador fue consultado sobre si está disponible para asumir un cargo en el gabinete de Gabriel Boric, a lo que respondió que "yo no me nombraría ministro. Si yo tuviera que nombrar gabinete, no me nombraría. Que eso quede muy claro".