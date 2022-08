Macaya, presidente de la UDI, se desmarca de críticas al Servel: "Lamento lo que hace De La Carrera"

El diputado De La Carrera, quien pertenecía al Partido Republicano, criticó al Servel por incluir a fallecidos en el padrón electoral y publicó una foto de un cementerio que decía "Apruebo haciendo puerta a puerta".

El senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, criticó al diputado Gonzalo de la Carrera por sus constantes comentarios en contra del Servicio Electoral (Servel) por incluir a personas fallecidas en el padrón electoral del plebiscito de septiembre.

De la Carrera, quien resultó electo por un cupo del Partido Republicano, publicó un tweet con una imagen de un cementerio que decía "Apruebo haciendo puerta a puerta", lo que generó una ola de críticas incluyendo las del Presidente de la República, Gabriel Boric.

Al respecto, Macaya señaló a Tele13 Radio que tiene "diferencias profundas con la manera de hacer política de Gonzalo de la Carrera y aprovecho de entregar respaldo a la labor del Servel".

Boric emplaza a la derecha por críticas a Servel: "De la Carrera no es marginal, fue vocero de Kast"

Sobre el trabajo del Servicio Electoral, Macaya recalcó que "es un ejemplo para las democracias de Latinoamérica y en el mundo la rapidez con la que el Servel saca adelante los resultados de las elecciones".

"Lamento mucho lo que hace Gonzalo de la Carrera. Lo que hizo la semana pasada con un tweet súper violento, a mi juicio, de mostrar un cementerio, lo que significa poner en duda la credibilidad del Servicio Electoral... difiero profundamente la manera de hacer política de Gonzalo de la Carrera", afirmó el senador.

Escenario tras el plebiscito de septiembre

Con respecto a las elecciones del 4 de septiembre, donde la ciudadanía deberá señalar si aprueba o rechaza la propuesta de nueva Constitución, Macaya aseguró estar "convencido que va a primar el sentido común, de que logramos hacer que el rechazo no fuera patrimonio de un sector político".

"Pusimos por delante a la sociedad civil, entregamos la franja a distintas organizaciones sociales, nos salimos de la lógica de que acá lo que estaba en juego era una elección tradicional de la izquierda contra la derecha, el gobierno contra la oposición y creo que se logró bien", recalcó.

Sobre las declaraciones del Presidente Boric, quien aseguró que repetir un plebiscito sería redundante, Macaya afirmó que "no tiene mucho sentido ponerse a discutir del mecanismo hoy porque es jugar palabra en algo que va a tener que discutirse en el Congreso".

"Yo no comparto, desde el punto de vista jurídico, lo que dice el Presidente Boric de que aquí la nueva Convención ya está fijada, las reglas de la Constitución (...) Me parece que tendremos que ser capaces de ponernos de acuerdo después del 4 y en eso vamos a trabajar, primero, con mucha fuerza para que se abra esta oportunidad y esa oportunidad se abre ganando el Rechazo, no se abre de otra manera", cerró.