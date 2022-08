Voto es obligatorio: La multa a la que se arriesgan quienes no vayan a votar en el plebiscito

A diferencia del proceso de 2020, en el plebiscito de salida del 4 de septiembre próximo es obligación ir a votar.

Este 4 de septiembre se llevará a cabo el plebiscito constitucional en el que se decidirá si se aprueba o se rechaza la propuesta de nueva Constitución.

Tras la publicación del listado de vocales de mesa y locales de votación, desde el Servicio Electoral han hecho un llamado a revisar los datos personales tanto por las modificaciones que se introdujeron en el padrón como por el hecho que el voto será obligatorio .

Al día de hoy, la multa por no asistir a sufragar puede ir desde la 1/2 UTM hasta las 3 UTM (entre 29 mil y 176 mil pesos) , cifra que deberá ser pagada ante el respectivo Juzgado de Policía Local.

Asimismo y de acuerdo con el Servel, los vocales de mesa o miembros de colegios escrutadores que no concurran a sus funciones arriesgan multas que van de 2 a 8 UTM (de $ 117.544 a $ 470.176).

¿Cómo me puedo excusar de no haber votado? Las personas que no hayan podido hacerlo por enfermedad, ausencia del país, o encontrarse el día del Plebiscito a más de 200 km de su domicilio electoral, podrán presentar sus descargos luego del Plebiscito ante el Juzgado respectivo.