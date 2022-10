Raúl Soto por proceso constituyente: "Hay división entre un órgano 100% electo y convención mixta"

"Hay una necesidad de dar un camino, una realidad y una certeza con respecto a una nueva hoja de ruta de cambio constitucional que sea buena para Chile, que nos una", manifestó el presidente de la Cámara de Diputados en T13 Noche.

Raúl Soto dejará de ser el Presidente de la Cámara de Diputados el próximo 7 de noviembre, que es la fecha en la que se elegirá una nueva mesa directiva.

Mucho se ha especulado sobre que la diputada Karol Cariola podría ser su sucesora, pero hoy en día están en dudas esos votos.

A dos semanas de entregar su cargo, el diputado habló sobre su sucesión en un nuevo capítulo de T13 Noche, junto a Álvaro Paci.

"Yo espero que sean capaces de conversar, transparentar las diferencias. He dicho que esta conversación no está radicada en la actual mesa que dura hasta el 7 de noviembre, sino que en las jefaturas de las bancadas. Yo espero que no demos un triste espectáculo al país", indicó.

"Yo creo que en momentos complejos como el que estamos viviendo no hay espacio para pugnas de poder. Yo espero que prime la conversación, el diálogo y los entendimientos para dar gobernabilidad a un poder del Estado como es el poder legislativo", señaló.

"Hay distintas posiciones trascendidas por los medios de comunicación. Intereses cruzados, y a eso me refiero con pugna de poder. Yo creo que es importante pensar con la cabeza fría y tratar de llegar al mejor entendimiento posible", finalizó.

Proceso Constituyente

A más de un mes del triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida, aún las bases constitucionales para un nuevo proceso constituyente no están definidas, mucho menos el mecanismo. Existen divergencias del oficialismo sobre la mesa y una mirada distinta por parte de la oposición.

Tras ser consultado sobre si cree que el proceso va más lento de lo que pensaba, Raúl Soto manifestó "sí, va más lento de lo que muchos pensábamos en un comienzo. La verdad es que no me preocupa. Yo sigo optimista con respecto a un buen resultado".

"Creo que más allá de las diferencias, hay una voluntad genuina, una conciencia, una responsabilidad en el mundo político bastante transversal respecto de la necesidad de dar un camino, una realidad y una certeza con respecto a una nueva hoja de ruta de cambio constitucional que sea buena para Chile, que nos una. Que recoja lo bueno de la experiencia pasada y que corrija los elementos malos, tanto en la forma como en el fondo", indicó.

"Tuvimos una buena experiencia discutiendo elementos bastante de fondo con las bases constitucionales, donde logramos que diferencias muy opuestas respecto a visiones del país con temas muy sustantivos, lográramos consensos en 12 puntos que están bastante avanzados, yo diría que cerrados", afirmó.

"Hoy en día requieren una definición de lo que se ha denominado el árbitro, que no es más que una fórmula que permita garantizar el cumplimiento de las bases constitucionales para que sea un verdadero rayado de cancha constitucional que de garantía de estabilidad y que sea exigible el día de mañana", indicó.