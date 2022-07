Senadora Rincón abre debate sobre habilitar un plebiscito desde ya en caso de que triunfe el Rechazo

Desde la oposición habían evitado adentrarse en la idea de que, previo al referéndum del 4 de septiembre, se tomaran definiciones en torno a un nuevo proceso constituyente. Sin embargo, la exministra, que está por el Rechazo, planteó la opción para, dijo, evitar que rechazar signifique, de por sí, quedarse con la Constitución actual.

Un nuevo debate se dio este martes luego de que la senadora DC Ximena Rincón anunciara que va a presentar una reforma constitucional al artículo 142, de la actual Carta Magna, para que el Presidente Gabriel Boric, luego del plebiscito del 4 de septiembre, llame a un nuevo plebiscito ciudadano en caso de que triunfe el Rechazo.

“Vamos a presentar la reforma -porque nos encanta reformar- es modificar el artículo 142 y establecer que, en el evento de que gane la opción Rechazo, el Presidente de la República enviará al Parlamento una reforma constitucional, en 30 días, para permitir continuar con el proceso constituyente y consultar a la ciudadanía al menos dos mecanismos para decidir cómo se sigue”, dijo la parlamentaria en el programa televisivo Sin Filtros, transparentando nuevamente que votará por el Rechazo en el referéndum del próximo 4 de septiembre.

La iniciativa -que, hasta ahora, ha sido resistida por la oposición, en el sentido de debatir dicho plebiscito de entrada previo al 4 de septiembre- abrió un incómodo debate en el mundo político en medio de las campañas por el Apruebo y el Rechazo.

Tanto así que desde La Moneda respondieron a la senadora Rincón, descartando la medida, pues, hace dos semanas, ya el Mandatario planteó su fórmula en caso de un triunfo del Rechazo: convocar a una nueva Convención Constitucional.

“La decisión del Presidente de llevar una propuesta al Congreso, en esos términos, se debatirá después en el Congreso, pero esa ha sido la propuesta del Presidente y seguirá siendo la propuesta del Presidente”, dijo el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson.

El propio Boric, en todo caso, aludió a la parlamentaria DC en una actividad en Talagante. “Permítanme soñar que los titulares de mañana no sean la pelea de una senadora interpelando a alguien del Gobierno; o alguien del Gobierno mandándose un chascarro, sino que sean las cosas buenas que estamos empujando, como por ejemplo, este liceo bicentenario en Talagante”, sostuvo el Mandatario.

Desde los comandos del Apruebo y del Rechazo también se refirieron a la medida planteada por la DC. “La senadora Ximena Rincón no ha ocultado de ninguna forma su posición y ella está haciendo campaña por el Rechazo, eso es evidente. Creemos que lo que ha dicho el Presidente Boric es el camino más claro y concreto, que el objetivo es tener una nueva Constitución, nosotros esperamos que se cumpla lo antes posible”, dijo la diputada PC Karol Cariola, quien además hoy es la coordinadora del comando del Apruebo.

Claudio Salinas, director ejecutivo de la Coordinadora de Movimientos Ciudadanos por el Rechazo, en tanto, precisó que “lo primero es que, de aquí al 4 de septiembre, debe estar la garantía que se puede iniciar una tercera vía y que la ciudadanía escoja el mecanismo”.

¿Apoyos necesarios en el Congreso?

Desde el Congreso el debate, por estos días, estará “congelado”, dada la semana regional; no obstante, algunos senadores ya se aventuraron a rechazar o dar el apoyo a la idea de Rincón.

“Hemos sido claro en apoyar el proceso que nos lleve a una nueva Constitución, pero no a la de la Convención, porque quedó mal hecha. Entonces, vamos a apoyar el proyecto de Ximena Rincón, me parece que es razonable, pero es más importante que el gobierno tome una definición acerca de si se va a comprometer o no con esta vía alternativa. Yo creo que el Presidente Boric tiene muchas dificultades para poder comprometer algo, porque su coalición está dividida y en el fondo no quieren hacer ninguna modificación si es que llega a ganar el Apruebo”, dijo el senador Evópoli Luciano Cruz-Coke.

A contrapelo, el senador del comité de RN, Juan Castro, este martes, señaló: “Al ser un proceso constituyente donde hay que ir a un nuevo plebiscito de entrada, la verdad es que yo no lo justificó, ¿por qué razón? tiene un costo demasiado alto para el Estado de Chile. Y lo otro: todos sabemos que los especialistas son los que realmente saben hacer bien el trabajo”.

En ese sentido, Castro recordó que, junto a la senadora Carmen Gloria Aravena, de su comité, ya ingresaron una reforma al artículo 142 con el fin de que sea una comisión de expertos haga un nuevo texto en caso de que triunfe el Rechazo.

Este viernes, en T13.CL, además del senador Castro, Manuel José Ossandón y Rafael Prohens manifestaron sus aprensiones hacia un nuevo plebiscito para definir el mecanismo. Sin embargo, el debate se ha ido entrampando estos últimos cuatro días, pues la encuesta Pulso Ciudadano de este domingo mostró una mayor adhesión a que sea una nueva Convención la que redacte un texto. Otros sondeos, como Criteria, han mostrado que el comité de expertos era la opción que se imponía.

La encuesta Pulso Ciudadano, publicada este domingo 25 de julio, por ejemplo, señaló que un 55,1% de los consultados prefiero que, para la redacción de una nueva propuesta de Constitución, “se elija una nueva Convención Constitucional”; mientras un 39,1% se inclina por que la redacte un comité de expertos y solo un 5,7%, que lo haga el Congreso.

Aunque el debate se había instalado en el comité RN -de evitar un nuevo plebiscito de entrada-, por estos días, afirman en privado que comenzar un nuevo proceso sin participación ciudadana -solo con acuerdo político- no es una idea que por ahora vaya a volar.

De hecho, la idea generó ruido en el sector, pues las dirigencias de Chile Vamos habían evitado a toda costa tomar preferencia por un mecanismo en particular en caso de iniciar un nuevo proceso constituyente. Lo que sí han remarcado es que, si es una nueva Convención la que redacte un texto, esta no debe ser elegida como la de mayo de 2021.

El senador Ossandón aseguró este martes que, más allá del debate de la participación ciudadana -de hecho ahora dijo que estaría dispuesto a apoyar el proyecto de Rincón-, le preocupa que “los del Rechazo no hemos sido capaces de concretar nuestras propuestas de cambio, y el Apruebo no quiere decir qué cosas quiere cambiar. Esta elección no puede ser un cheque en blanco”.

En la UDI, por su parte, remarcaron este martes que fue un error la manera en que se eligió a los convencionales. “Me parece muy bien que florezcan nuevas ideas y propuestas para ver lo que hacemos como país si gana el Rechazo. Sobre todo porque el Rechazo no es el término de un camino, es el inicio de un proceso para una Constitución distinta y mejor y no como el borrador que nos proponen los convencionales. Hay ideas variadas, a mí no me importa mucho cuál se elija al final, lo importante es que sea ojalá un plazo breve y que los que tengan que redactar la Constitución se elija en forma diferente a los que sí tuvieron la oportunidad, como fueron los constituyentes. Tendremos tiempo para ponernos de acuerdo, lo importante es que haya un nuevo texto, participativo, y que sea muy diferente de esta propuesta de los constituyentes”, sostuvo el senador UDI Juan Antonio Coloma.

De todas maneras en Chile Vamos insisten en que esta debe ser una decisión que se tome desde el 5 de septiembre para evitar, a toda costa, “confundir al electorado”. ¿Se sostendrá esa espera? Dado el nuevo debate que abrió Rincón, aseguran, será aún más complejo.