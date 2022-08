Vallejo dice que Constitución actual pone "limitaciones", pero añade: "Eso no nos impide gobernar"

La vocera de Gobierno reiteró sus dichos de que la carta fundamental que rige pone trabas al programa de gobierno del Presidente, Gabriel Boric, pero aclaró que insistirán en intentar implementarlo.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, insistió en que la actual Constitución pone “limitaciones” al plan de gobierno del Presidente, Gabriel Boric, pero enfatizó en que eso no les impedirá gobernar y que seguirán empujando las grandes reformas como la previsional, a la salud y la reducción de horas laborales.

"Yo dije que son conocidas por todos y todas las limitaciones constitucionales que pone la Constitución del ’80, razón por la cual se inició un proceso constituyente en nuestro país. No lo digo yo, son hechos de la causa", expresó la ministra Vallejo, reiterando lo que había dicho en una radio regional.

"¿Cuantas veces nos tuvimos que enfrentar a requerimientos en el Tribunal Constitucional (TC) que echaron abajo importantes proyectos incluso aprobados por mayoría en el Congreso? Como por ejemplo la reforma laboral y la titularidad sindical o todo lo que fue el Sernac", recordó.

"No es nada nuevo lo que dije, lo he dicho en otra oportunidad y es conocido por todos y todas las limitaciones, pero eso no nos impide gobernar. Jamás dije que eso nos impedirá gobernar. Nuestro gobierno seguirá gobernando porque es un mandato que la ciudadanía le ha dado".

Los dichos de la secretaria de Estado llegan a los pocos días que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, recibiera un oficio de la Contraloría General de la República, que consideró que su llamado a los diferentes partidos a hacerles llegar acuerdos para realizar reformas a la Constitución, “no se ajustó a la prescindencia” que requiere su cargo.

De todos modos, la ministra aseguró que, pase lo que pase en el plebiscito que decidirá si Chile tendrá o no una nueva Constitución, ellos seguirán gobernando como o han hecho hasta ahora.

"Pase lo que pase en el plebiscito nuestro mandato, compromiso y convicciones es seguir gobernando, empujando con mucho entusiasmo el programa. La reforma previsional, de salud, las 40 horas, la banca nacional para un nuevo modelo de desarrollo, etcétera. Ese es nuestro compromiso y convicción", insistió.

"Yo creo que hay que respetar una voluntad popular y mayoritaria, en el plebiscito de entrada. Casi el 80% de la población señaló de manera contundente que la Constitución del '80 se tenía que cambiar por una hecha en democracia y que representara la realidad de nuestro país y su diversidad", añadió.