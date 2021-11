El análisis de Axel Callís a la segunda vuelta: "Vamos a tener una elección súper miedo-miedo"

"Yo creo que a la larga vamos a volver a un escenario del Si y el No de la época de Pinochet", aseguró el sociólogo en conversación con T13.

El sociólogo y director en Tuinfluyes.com, Axel Callís, analizó las elecciones que se realizaron este domingo y el escenario que se viene para los candidatos José Antonio Kast y Gabriel Boric.

Callís afirmó que "las cosas no son tan evidentes, en las segundas vueltas está entrando y saliendo gente. Lo que votó ayer, hay una parte que no se parece en nada a los que votaron en mayo y eso nos demuestra que no hubo la misma gente".

En conversación con T13, el sociólogo señaló que a su juicio "va a ser difícil que el votante Parisi sea captura en una proporción importante. A lo mejor se divide".

"Vamos a tener una elección super miedo-miedo. Miedo a que gobierne Kast y miedo a que gobierne Boric con todo lo que significa en términos simbólicos", recalcó.

En ese sentido, Callís afirmó que "a la larga vamos a volver a un escenario del Si y el No de la época de Pinochet donde suenan dos visiones absolutamente contrapuestas y dos épicas absolutamente contrapuestas".