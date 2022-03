Ley de Indulto: Senadora Campillai acusa a Ossandón de "condicionar" su voto

La senadora indicó que "se me condicionó el voto para la Ley de Amnistía pidiéndome que le pidiera al Presidente el indulto para los presos de Punta Peuco". El senador Ossandón niega dicha versión.

La senadora Fabiola Campillai (Ind) se refirió a la tramitación del proyecto que busca permitir un indulto para las personas acusadas de cometer algunos delitos en el marco del estallido social de octubre de 2019.

Sobre este punto, junto con detallar el escenario de la norma en el Senado, Campillai también acusó a uno de sus pares de condicionar su voto para la iniciativa si ella ayudaba a gestionar un indulto para los condenados que se encuentran en Punta Peuco .

Sobre el posible apoyo para aprobar el indulto, Campillai aseguró que "la verdad no hay disposición ni ahora ni va a haber disposición después. Se dice que nos adelantamos pero, como está el Senado, no va a haber disposición nunca. Nosotros sabemos quiénes son los que se oponen y los que criminalizan las manifestaciones que ocurrieron desde el 18 de octubre en adelante".

Del mismo modo, señaló que "la verdad es que no sé si deba decirlo, pero ayer me faltaron el respeto terriblemente. Se me condicionó el voto para la Ley de Amnistía pidiéndome que le pidiera al Presidente el indulto para los presos de Punta Peuco".

"Así se me condicionó el voto para sacar a nuestros compañeros, que ni siquiera han hecho nada al lado de esos asesinos que hoy están muriendo, pero que jamás pensaron en el sufrimiento cuando mataban y violaban sin ninguna consciencia", agregó.

A su vez, indicó que "ese senador se atrevió a decirme que tenía que hablar con el Presidente para pedirle el indulto a esos delincuentes. Yo no puedo creer que eso haya pasado".

Consultada por la prensa sobre quién fue el senador que le planteó esos términos, Campillai sostuvo que " el senador Ossandón . Él quiere la libertad y creo que la derecha completa quiere la libertad de esos delincuentes".

Respuesta de Ossandón

Quien replicó a estos dichos fue el aludido Manuel José Ossandón (RN). El parlamentario aseguró que "la verdad no quiero polemizar con la senadora porque tengo mucha empatía por lo que le ha tocado vivir. Solo quiero decir que nunca le he planteado que a cambio de aprobar la amnistía a los presos se libere a alguien de Punta Peuco".

"Lo que yo le dije en una reunión que tuvimos ayer en su oficina es que como sociedad debemos preocuparnos de todas las personas que están sufriendo y eso incluye también a militares que viven situaciones terminales y que también necesitan clemencia", añadió.

Finalmente, recalcó que "nunca condicioné mi voto porque yo estoy en contra de la Ley de Amnistía y porque mi posición es analizar caso a caso para que no se cometan injusticias".