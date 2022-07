Carolina Tohá: "No entiendo porqué no conmueve más lo que se gana con este texto constitucional"

En caso de que gane el rechazo en el plebiscito de salida, la ex ministra aseguró que "vamos a volver al orden de la Constitución del 80 y ahí a cruzar los dedos a ver qué pasada nos da la derecha".

El 4 de septiembre se llevará a cabo el plebiscito de salida, instancia donde la ciudadanía votará apruebo o rechazo a la propuesta de nueva Constitución que redactó la Convención Constitucional.

Este lunes 4 de julio se realizó la ceremonia de entrega oficial de este texto al Presidente Gabriel Boric por parte de la Convención.

La última encuesta Cadem reveló que el 53% de los encuestados votará rechazo en el plebiscito de salida, mientras que un 35% optará por el apruebo.

La ex alcaldesa y ex ministra de Estado, Carolina Tohá, conversó en CNN Chile sobre la postura que tiene la derecha con respecto a la propuesta de nueva Constitución, donde manifestó que "otra cosa es asumir que la derecha está lista para tomar con la profundidad la decisión que toma la propuesta constitucional de la Convención en temas que he mencionado varias veces: el estado social y democrático de derecho, la equidad de género como centro del proceso de desarrollo, los pueblos indígenas, la descentralización de las regiones, y el equilibrio entre el desarrollo y la naturaleza".

"Creo que si uno ve el texto que ellos sacaron, que me imagino que es su mayor esfuerzo por poner esto bien lindo, uno se da cuenta de que la verdad es que ahí no hay nada. Se dice que hay que dar un paso decisivo hacia las regiones, reconocer la cultura de los pueblos originarios, es decir, nada de derechos colectivos, nada de los temas de la tierra, nada. Desde el punto de vista de los temas ambientales, 'preocuparnos de la sustentabilidad', ¿Qué señal quiere decir esto? Nada", agregó.

"Ese texto, que me imagino que está hecho con criterio político y publicitario de campaña, es de una vaguedad y tibieza que muestra que realmente aquí pasos significativos no hay", agregó.

"Los candados que tiene la Constitución son los quórum, que ellos proponen bajar a 4/7 con lo cual mantienen el candado. El segundo candado que tiene el sistema son las leyes orgánicas constitucionales, que ellos han propuesto bajar los quórum, pero ¿a cuánto? Porque ahí está lo sustantivo del por qué no se ha podido avanzar durante todos estos años. Lo tercero es el tribunal constitucional", manifestó.

En caso de que gane el rechazo en el plebiscito de salida, la ex ministra aseguró que "vamos a volver al orden de la Constitución del 80 y ahí a cruzar los dedos a ver qué pasada nos da la derecha. ¿Qué sentido tiene eso?, ¿Cuál es la seguridad que le ofrecemos a la ciudadanía con ese camino?".

La ex secretaria de Estado se refirió a las personas de la centroizquierda que han anunciado que votarán rechazo a la propuesta de nueva Constitución.

"Me revuelve todo porque es muy curioso que las dudas o las críticas que ellos tienen al texto yo las comparto. Lo que no entiendo es por qué no pesa más, porqué no conmueve más lo que se gana con este texto constitucional . Porque eso se da por obvio. Pero nada de por supuesto. Todas esas cosas (que aparecen en la propuesta) se intentaron dos mil veces. Se pararon y fueron derrotadas, bloqueadas y vetadas en nuestro sistema político, hasta hace 15 minutos", indicó.