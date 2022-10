Chile Vamos estudia acusación constitucional contra canciller Urrejola por demora del TPP 11

Desde la oposición están analizando si llevar a juicio político a la ministra de Relaciones Exteriores, por la demora en la promulgación del acuerdo internacional que el gobierno, ha dicho, esperará a concretar las “side letters”.

La coalición Chile Vamos está analizando la posibilidad de acusar constitucionalmente a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, por la postergación que anunció el Gobierno de Gabriel Boric, para promulgar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP 11.

Según informó La Tercera, el secretario General de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, envió un mensaje de WhastApp a sus compañeros de coalición para “avanzar en esa dirección”.

"Estimados: considero que acá se configura causal de dejar sin aplicación la ley para acusar constitucionalmente a la canciller. Si no hacen lo que tienen que hacer, pido que avancemos en esa dirección", escribió Schalper.

Desde la oposición han presionado al gobierno, tras la aprobación del TPP 11 en el Senado con lo que terminó su trámite legislativo, para que promulgue la ley y Chile integre oficialmente el acuerdo internacional al que también suscribieron México, Perú, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, Malasia, Brunei, Vietnam, Canadá, Japón y Singapur.

El propio Presidente, Gabriel Boric , dijo que si bien él no estaba de acuerdo con la aprobación del TPP 11, aceptaba la decisión del Congreso y promulgaría la ley, pero antes esperaba que los países firmantes del acuerdo aceptaran las “side letters” que envió el gobierno.

Esto se refiere a acuerdos bilaterales para precisar algunos puntos del tratado, en este caso, la resolución de conflictos entre empresas y estados, que era un punto cuestionado por sectores de izquierda del país.

"Yo respeto profundamente las atribuciones del Congreso independiente que a veces puedan no gustarme las decisiones. Yo voté en contra de ese tratado cuando era diputado, y el resultado final no es el que me hubiese gustado. ¿Qué es lo que hemos dicho? Pedimos que se respeten las atribuciones del Ejecutivo. No les quepa duda que vamos a cumplir con la voluntad expresada, independiente de nuestra preferencia al respecto”, respondió Boric.

“Lo que estamos haciendo es tener negociaciones importantes con países como Australia, Tailandia, Brunei, México, Nueva Zelanda, para poder llevar adelante una solución respecto de algo que es una discusión a nivel internacional y que lo han planteado desde la misma Unión Europea, que es que la resolución de los conflictos entre empresas y estados no esté dado a mecanismos convencionales ad hoc, que han sido criticados por la comunidad internacional. Mi deber como Presidente de la República es hacer respetar la soberanía chilena”, insistió el Presidente.