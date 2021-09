Cuarto retiro: Marcel afirma que "quienes pueden retirar más fondos no están en las ollas comunes"

En medio de la discusión sobre el cuarto retiro de fondos de AFP, el presidente del Banco Central afirmó que solo los cotizantes pertenecientes a los quintiles más altos podrán acceder a la medida.

Durante la discusión por el cuarto retiro del 10% de los ahorros previsionales de las AFP, distintas autoridades expusieron ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Uno de ellos fue el presidente del Banco Central, Mario Marcel, quien había realizado duras advertencias sobre los daños en materia económica que podría vivir el país a partir de un nuevo retiro.

Al respecto, Marcel sostuvo que “las personas que pueden retirar más fondos no son las que están en las ollas comunes. Son las personas que pertenecen al 20% más rico de la población" . "Y los retiros se han ido concentrado crecientemente en ese grupo de personas. Y un cuarto retiro se va a concentrar aún más que los anteriores. Y ese es el punto más de fondo", afirmó la autoridad.

Del mismo modo, señaló que "ese es el punto más de fondo. La verdad es que no me importan mucho los calificativos. Lo que me importa es que se entienda la evidencia y se discutan los temas de fondo".