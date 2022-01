Desbordes y nueva hoja de ruta de RN: “Cada uno tendrá que evaluar si es el partido que le acomoda”

En la comisión política de este lunes bajó la tensión respecto a las derrotas electorales y la situación de RN. Esto, luego de la amenaza de renuncia de Mario Desbordes. La mesa que lidera Francisco Chahuán comenzará con una consulta a lo largo del país para definir el rumbo político de la colectividad. “Hubo un compromiso de la directiva de solucionar algunas quejas que teníamos varios comisionados”, dice el exdiputado.

Una intensa jornada se esperaba para la noche de este lunes en la sesión de la comisión política ampliada de Renovación Nacional (RN).

La colectividad tenía pendiente analizar su situación política luego de las derrotas presidenciales de la primera y segunda vuelta. Además, el expresidente del partido Mario Desbordes, hace una semana, había hecho una advertencia de renuncia a RN por la dirección que estaría tomando la mesa hacia la llamada “derecha dura”. “Estoy evaluando seriamente renunciar a RN. No lo dije antes porque no lo podía decir en plena primera y segunda vuelta, habría sido un error”, dijo Desbordes a La Tercera.

En ese contexto, la comisión política de este lunes -aunque fue extensa- se desarrolló “sin incendios”, como graficaron algunos presentes. Eso sí, fue tensa a ratos, sobre todo cuando un grupo pequeño de dirigentes llegó hasta la sede de RN para gritar consignas en contra de Mario Desbordes.

Previo a la sesión, en todo caso, Mario Desbordes conversó con la mesa que lidera Francisco Chahuán para evitar fracturas mayores al interior de la colectividad. El propio Carlos Larraín -en su exposición durante la comisión política- ironizó con lo “blando” que a su juicio había estado Desbordes en este encuentro.

El excandidato presidencial, de hecho, había tomado la palabra en la comisión política -mantuvo sus dichos-, pero, dicen presentes, lo hizo con una disposición a resolver los conflictos internos.

Si bien comentan que no hubo autocríticas por parte de la mesa de RN, sí hubo compromisos en torno a las peticiones que Desbordes había solicitado con antelación, como por ejemplo, responder las 23 solicitudes pendientes de los comisionados a la mesa e incluir a dirigentes -que no son afines a la directiva- a las actividades del partido, como las giras por el país.

Así, la mesa de Chahuán se comprometió a iniciar un ciclo de consultas nacionales para definir la hoja de ruta de RN desde 2022 a 2026.

“Esa hoja de ruta incluye reconectar con la sociedad civil, a través del programa ‘RN Escucha’, y también con nuestra militancia mediante el ‘RN que queremos’. Entre el 6 y el 29 de enero, junto a la directiva nacional, recorreremos todas las regiones del país para tener una escucha activa de la militancia, lo que será complementado con un despliegue de nuestro ‘RN Mujeres’, que realizará tres encuentros macrozonales y un consejo nacional de mujeres”, dijo públicamente Chahuán.

Desbordes: “​Veamos qué rumbo toma RN”

Consultado Desbordes por T13.CL acerca del curso de la comisión política y el lío interno, el expresidenciable tomó distancia de la polémica. “Ayer (este lunes) hubo un compromiso de la directiva de Francisco (Chahuán) de solucionar algunas quejas que teníamos varios comisionados. Yo espero que eso se cumpla, confío en que eso se cumpla. Hubo una elección muy estrecha y legítimamente Chahuán es presidente, pero no se puede desoír al resto del partido, que es la otra mitad. Si se avanza en la línea correcta, bueno, se van a ir solucionando varios de los problemas”, partió señalando el exdiputado.

Luego Desbordes abordó los dichos de Larraín durante la comisión política y dijo que “son las tradicionales ironías desafortunadas de Carlos Larraín”. Asimismo el exparlamentario comentó: “Conversé con la mesa antes de la comisión política para no generar un incendio, porque he dicho reiteradamente que no me interesa fracturar RN, al revés, hay un viejo dicho de campo que dice que no hay que confundir la hinchazón con la gordura. Efectivamente ayer estuve con buena disposición, y todos la tuvimos con el ánimo de que las cosas se solucionen, lo que no significa que ayer quedó todo solucionado”.

De acuerdo a la consulta nacional que se acordó la noche del lunes, Desbordes advirtió: “Tendremos que ver qué surge de la consulta del partido, si es un partido que se carga a la derecha dura o si va hacia el centro con una mirada más social. Del resultado que se produzca en esa consulta cada uno tendrá que evaluar si es el partido que le acomoda o no (…) Si vemos que este partido se transforma en uno similar a republicanos, yo no estaría de acuerdo. Yo respeto muchísimo a republicanos y a la UDI, pero ya hay partidos que pelean ese espacio. Nosotros deberíamos pelear otro espacio”.

En torno a sus reparos a la mesa, Desbordes remarcó que se tratan de “críticas políticas”, incluso, dijo, “menos duras que las que hizo Carlos Larraín constantemente a las directivas anteriores y que la que hizo Francisco Chahuán cuando congeló su militancia y atacó duramente a la mesa de ese minuto”.

¿Hay que dejar atrás esta polémica? “Sí, veamos qué rumbo toma RN”, sentenció.