Schalper: "Haré lo que esté a mi alcance para que terminemos noviembre con acuerdo constitucional"

A casi dos meses del triunfo del Rechazo, aún no existen certezas sobre qué cuál será el camino para crear una nueva Carta Magna que regirá al país durante los próximos años.

El viernes pasado, el diálogo constitucional llegó a un primer acuerdo entre el oficialismo y Chile Vamos, relacionado con una institución que velará por el cumplimiento de las bases constitucionales.

El diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, conversó sobre el proceso constituyente en una nueva edición de T13 Noche, junto a Roberto Carrasco.

En la edición anterior, Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), expresó que: "El momento ya pasó. Tenemos que ver en qué otro espacio se retoma este proceso constitucional luego de que, esperamos, el sistema político haya recompuesto las relaciones de confianza con la ciudadanía".

Sobre sus declaraciones, el diputado Schalper manifestó que "yo le agradezco a Flavia Torrealba decir lo que un sector de la izquierda cree, que es que no quieren un momento constitucional. Lo que quieren es un momento refundacional. Para ellos, si lo constitucional no deriva en la refundación del país, no es relevante".

"En cambio, para nosotros, construir un nuevo marco de conversación es relevante para que Chile logre la estabilidad que necesita", indicó.

"Entonces, tengan la tranquilidad en su casa de que vamos a avanzar en un acuerdo constitucional a pesar de Flavia Torrealba, a pesar de ciertos sectores de la izquierda que lo que quieren es complicar esta situación. En ese sentido, vamos a avanzar hacia allá", señaló.

¿Cuál sería la fecha estimada para tener un acuerdo constitucional?

A dos meses desde el plebiscito de salida, aún no existe un acuerdo constitucional sobre una nueva Constitución para Chile. El tiempo avanza, por lo que el diálogo constituyente es clave para llegar a un consenso.

Consultado sobre cuándo podría haber un acuerdo constitucional, el diputado manifestó que "yo como uno de los miembros de la mesa de conversación voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que terminemos noviembre con un acuerdo constitucional que le dé estabilidad al país . Eso es lo que Chile necesita".

"Digamos las cosas como son. Nosotros hemos participado en todas las instancias en las que se nos ha invitado. Hemos llegado con propuestas a todas esas instancias", indicó.

"Le anticipo una cosa. Mañana, en la reunión de las 10:00 horas que tenemos convocada para conversar sobre el árbitro, vamos a llegar una vez más con una propuesta. Yo al menos tengo la voluntad de no pararme mañana de la mesa hasta que no resolvamos el árbitro", manifestó.

"Ojalá la próxima semana ya podamos entrar a conversar el mecanismo para que la izquierda resuelva sus temas internos. Ojalá el cónclave le sirva para eso también, y ahí podamos avanzar a algo que abandone la polarización y el populismo en el que hemos estado expuestos, en donde cualquier espacio de democracia representativa se tilda de cocina", agregó.

"Ojalá seamos capaces de construir una cosa a la altura de lo que los países que tenemos como referentes han sido capaces de hacer", finalizó.