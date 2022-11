Diputada Jiles desafía a Cariola: "Va a haber sexto retiro, la pregunta es cuándo"

La parlamentaria apuntó a que la tardanza en la tramitación del proyecto sobre un nuevo retiro de los fondos de pensiones se debe a la falta de gestión de su par comunista, Karol Cariola en la Comisión de Constitución,

Este lunes la diputada Pamela Jiles emplazó a su par comunista, Karol Cariola, asegurando que sí habrá un sexto retiro de los fondos de pensiones de las AFP y que la pregunta es cuándo se hará efectiva.

En específico, la periodista responsabilizó a Cariola por la tardanza en la tramitación del proyecto, iniciativa que busca generar un nuevo retiro de los fondos de las aseguradoras, en medio del debate de la Reforma Previsional propuesta por el Gobierno.

"Va a haber sexto retiro. La pregunta es cuándo va a haber sexto retiro, porque sexto retiro va haber. Mañana vamos a ver cómo la diputada Cariola trata de endosarle la responsabilidad de no poner en tabla el sexto retiro a la Comisión de Constitución. Sin embargo, la única responsable, la persona que ha puesto todos los escollos y que los seguirá poniendo para que se tramite el sexto retiro es Karol Cariola", comenzó señalando Jiles en su intervención.

Sobre lo anterior, Jiles insistió en que lo que viene es ver cómo se discutirá la propuesta en la Comisión de Constitución, planteando que será la demanda y necesidad ciudadana la que impulsará la aprobación del proyecto.

"La gente tiene que seguir presionando a quien es la responsable de que hasta ahora no se pueda tramitar el sexto retiro. Va a ser la presión de la gente la que obligue a que este Congreso le devuelva su plata a la gente y yo espero que el sexto retiro salga antes de que tu platita no sea tuya que es lo que se va a intentar con la Reforma Previsional que ha propuesto el Gobierno", manifestó la parlamentaria.

Finalmente, la diputada dijo que "hay que tener claro que una vez que se apruebe la Reforma Previsional del Gobierno, tu platita ya no va ser tuya y desde ese momento en adelante ya no habrá posibilidad de retiro porque las platas, los ahorros de los trabajadores, por lo que usted se deslomó para reunir para su vejez desgraciadamente va a dejar de ser suyo", concluyó.

Parlamentaria Cariola responde y se defiende

Tras las declaraciones de Jiles, la diputada comunista explicó la labor de la Comisión de Constitución, asegurando que se discutirá el orden de los proyectos en tabla y detallando que en su gestión dentro de la instancia, han sido al menos 12 proyectos los tramitados.

"Lo que quiero decir respecto al retiro en particular es que tal como lo hemos dicho públicamente y de manera reiterada, el retiro es un proyecto de ley que pusimos en tramitación; el primer proyecto de ley que pusimos en la tramitación de la Comisión de Constitución en marzo de este año. El proyecto se votó el 18 de abril del año 2022 en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas y fue rechazado. Esa es la razón por la cual tiene que pasar un año para que un nuevo retiro de fondos previsionales se pueda tramitar. Eso se cumple el 18 de abril del próximo año" , explicó la parlamentaria.

Finalmente, Cariola afirmó que quienes impulsan el sexto retiro desinforman a la ciudadanía, pues es la Constitución vigente la que impide que un proyecto de ley rechazado en la sala de origen se discuta nuevamente después de cumplido un año.

"Quiero decir con esto que lamentablemente que aquellos parlamentarios y parlamentarias en particular que han estado haciendo uso de esta información, desinformando a la ciudadanía, desinformando a la población y generando falsas expectativas no pueden seguir jugando con las necesidades de las personas. Y tienen que ser claros que el artículo 68 de la Constitución es el que no permite que un proyecto de ley se tramite después de un año cuando este es rechazado en la Sala de origen", concluyó la también matrona.