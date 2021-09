Diputado Diego Schalper: "El gobierno da una señal muy nítida de querer fortalecer las pensiones"

El secretario general de Renovación Nacional (RN) cree que es probable que se rechace un cuarto retiro con la ley corta de pensiones anunciada por el presidente.

El diputado Diego Schalper, secretario general de Renovación Nacional (RN), conversó con Álvaro Paci en T13 Noche, apuntando –entre otras cosas– al cuarto retiro del 10% y a las implicancias que esto podría tener.

Sobre las posibilidades de que se rechace un cuarto retiro con la ley corta de pensiones anunciada por el presidente Sebastián Piñera , Schalper expresó: “Yo creo que sí, en la medida en que el gobierno da una señal muy nítida de querer fortalecer las pensiones, especialmente en los sectores más vulnerables. Estamos hablando de 500 mil personas nuevas que van a poder ser beneficiarias de una pensión que muchas veces está circunscrita a un segmento específico de la sociedad”.

“Yo creo que es súper importante que nuestros televidentes sepan que, de aprobarse un retiro adicional, vamos a terminar con una de cada dos mujeres cotizantes sin ningún peso en sus cuentas. Vamos a terminar con, además de los 2 millones de trabajadores informales que básicamente no cotizan mes a mes, con 5 millones de personas sin un peso en sus cuentas, y la verdad es que yo al menos no le he escuchado a ninguno de sus promotores cómo nos vamos a hacer cargo de esa crisis social que vamos a tener con 7 millones de personas sin un peso para poder pagar sus pensiones”, continuó.

Agencia Uno Lee También > Piñera anuncia proyecto para subir pensión solidaria en semana clave para el cuarto retiro

Schalper descartó además sanciones a los parlamentarios de RN que apoyen el cuarto retiro. “Lo que buscamos nosotros es por la vía de la persuasión, tener una conversación que dice relación con reflexionar acerca de cómo nos hacemos cargo de la problemática social”.