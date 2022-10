Diputado Mulet acusa "trampa de la fiscalía" luego que se pidiera orden de detención en su contra

El parlamentario replicó a la orden de detención -la que posteriormente fue dejada sin efecto- en su contra, luego de ser acusado del delito de cohecho pasivo.

Un complejo momento se vivió este jueves en el marco de la audiencia de formalización fijada contra el diputado Jaime Mulet (FRVS).

El parlamentario es investigado por delitos de cohecho y soborno vinculados a un contrato de transacción suscrito por una empresa minera y la Municipalidad de Tierra Amarilla, en el contexto de conflictos ambientales.

En este contexto, luego que inicialmente Mulet no se presentara a su formalización, el Ministerio Público solicitó una orden de detención en su contra, la que fue emitida por el Juzgado de Garantía de Copiapó.

AHORA: Juzgado de Garantía de Copiapó acoge solicitud de fiscalía y despacha orden de detención en contra de Jaime Mulet Martínez, tras no comparecer a la audiencia de formalización en su contra por el delito de cohecho pasivo pic.twitter.com/Do7lCTgJer — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) October 6, 2022

No obstante aquello, dicha orden fue dejada sin efecto luego que el diputado ingresara virtualmente a la audiencia de formalización y enfrentara los cargos que le imputó la fiscalía.

Finalmente, el tribunal fijó en dos meses el plazo de investigación de los hechos. No se decretaron medidas cautelares en su contra debido al fuero parlamentario que actualmente tiene.

En relación a estos hechos, el propio Mulet entregó sus descargos y criticó duramente a la fiscalía. En un video, el diputado señaló que "hoy el Ministerio Público quiso hacerme una trampa ".

"Porque hace algunos días piden el desafuero en la Corte, la Corte fija una audiencia para el 18 de octubre donde yo obviamente me voy a presentar, pero a la vez mantienen la audiencia de formalización en un juzgado en Copiapó", detalló el parlamentario.

Del mismo modo, sostuvo que "quisieron generar una orden de detención que nunca ocurrió y yo me presenté sin temor. No tengo ningún problema en enfrentar a la justicia. Quería hacer uso del fuero para evitar el abuso de los fiscales de Copiapó. Lo que hacen conmigo, me imagino lo que harán con el resto de chilenos y chilenas".

"Hoy me presento. No tengo ningún temor, ningún problema, porque obviamente no he cometido ningún acto ilícito ni ilegal. Soy absolutamente inocente. Me han revisado seis años mis cuentas, la de mi mujer e incluso a mi hijo menor lo metieron", agregó.

Del mismo modo, aseguró que "los fiscales hacen lo que quieren pero obviamente no han encontrado nada. Si hay que ir hacia adelante en el juicio, vamos hacia adelante. Estoy muy tranquilo. Pero obviamente voy a defender, con mi caso, a todos los chilenos y chilenas que son abusados por los fiscales en Copiapó, donde campea la delincuencia, donde las personas desaparecidas no se encuentran".

"Y estos fiscales, algunos, no todos, pero al menos los que están tras de mi son personas que han cooptado al Ministerio Público", sentenció Mulet.