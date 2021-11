Diputado Soto pide que Cámara no tramite proyectos del Senado hasta que se vote el cuarto retiro

El diputado Raúl Soto acusó que senadores "se están burlando de los chilenos y chilenas, que ven cómo no son capaces de ponerse de acuerdo" para avanzar en el proyecto.

El diputado Raúl Soto (PPD) llamó a que la Cámara de Diputadas y Diputados no tramite ningún proyecto que provenga del Senado "hasta que los senadores pongan en tabla y voten el cuarto retiro" de los fondos de pensiones.

Lo anterior luego que la mesa del Senado señalara que durante este miércoles propondrá a los comités que se vote el proyecto que permite un nuevo retiro de ahorros previsionales el próximo martes 9 de noviembre, lo que debe ser aprobado con mayoría simple.

"Si no están los votos hoy día, esa no es razón para dilatar y reírse en la cara de la gente , porque eso es lo que están haciendo los senadores, se están riendo en la cara, se están burlando de los chilenos y chilenas que ven cómo no son capaces de ponerse de acuerdo porque, en el fondo, no quieren ponerse de acuerdo", sostuvo crítico el diputado Raúl Soto.

" No quieren votarlo , les da miedo, no son capaces de enfrentar públicamente a Chile referente a sus posiciones en este tema, por lo tanto, que se vote y si se rechaza que los transparenten", agregó, insistiendo que en caso de tener que recurrir a una comisión mixta, desde la oposición se defenderán "cada uno de los pilares de este proyecto tal cual se aprobó y tramitó en la Comisión de Constitución y luego en la Sala de la Cámara de Diputados".

De paso, enfatizó que "vamos a insistir hasta el final y vamos a lograr este cuarto retiro a pesar de la vergüenza nacional que están llevando adelante en el Senado de este Congreso".