Cámara de Diputados aprueba cuarto retiro del 10% de las AFP y proyecto pasa al Senado

La norma fue respaldada por gran parte de la oposición y por algunos parlamentarios oficialistas que se desmarcaron de la posición del gobierno.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, este martes, el cuarto retiro de los fondos de pensiones. La norma tuvo el respaldo de la gran mayoría de la oposición, que impulsó este nuevo retiro de los fondos de AFP, aunque también de algunos parlamentarios oficialistas.

El proyecto fue aprobado con 94 votos a favor, 39 en contra y nueve abstenciones, por lo que superó por un voto el quórum requerido de tres quintos (3/5), que ponía un piso de 93 votos.

Ahora la normativa pasará al Senado, donde deberá ser analizada por la Comisión de Constitución primero y luego ser discutida en la sala.

✅ APROBADO | Cámara aprueba proyecto para permitir a los afiliados del sistema previsional, el retiro anticipado y voluntario de parte de los fondos previsionales.



Recibió 94 votos a favor, 39 en contra y 9 abstenciones.



Pasa al @Senado_Chile pic.twitter.com/nTnH7V1B7b — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) September 28, 2021

A diferencia de los anteriores retiros, esta vez las personas podrían sacar su dinero en un plazo de hasta dos años si así lo quieren.

La norma además, mantiene la opción del retiro de ahorros para los padres que mantengan deudas de pensión alimenticia y no incluye impuestos, como pedían algunos parlamentarios del Frente Amplio y la Democracia Cristiana.

Agencia Uno Lee También > Diputado Espinoza asegura que Sichel hizo el retiro del 10% de AFP en dos cuotas

Durante la discusión, los parlamentarios oficialistas que apoyaron un nuevo retiro de los ahorros previsionales, pidieron que se les respete su posición y aseguraron no “tener miedo”, luego que el candidato del sector, Sebastián Sichel, advirtiera que no haría campaña con quienes respaldaran esta idea.

“No tengo miedo ni tampoco tengo dudas. El aborto si es un tema de principios, tal vez el más importante, y yo me pregunto si las directivas de los partidos va a sancionar a los que no estuvieron hoy. No tengo dudas, ni mucho menos miedo, voto a favor”, dijo el parlamentario Álvaro Carter, que va apoyado por la UDI para su reelección.

Jorge Durán en tanto, de Renovación Nacional (RN), aseguró que “han sido días difíciles para quienes nos hemos atrevido a anunciar nuestro voto”. “Respeto a quienes van a votar en contra, porque tienen argumentos muy válidos, así como pido que se respete a los parlamentarios que vamos a votar a favor”, expresó.