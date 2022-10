Diputados RN por trabajo paralelo de exconvencional Núñez: “Debería devolver su sueldo”

El jefe de bancada de Renovación Nacional, Andrés Longton, aborda las consecuencias de la infracción del exconstituyente Nicolás Núñez al seguir patrocinando una causa judicial mientras era integrante del órgano ya disuelto. Eso estaba prohibido en la Convención y era causal de cesación del cargo. “Si hubiese ganado el Apruebo este tema hubiese sido aún más escandaloso de lo que es ahora”, dice sobre la información revelada por Reportajes T13.

El jefe de bancada de Renovación Nacional, Andrés Longton, anuncia que, desde este lunes, los diputados de su partido enviarán antecedentes a la Secretaría General de la Presidencial (Segpres) y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) sobre el trabajo paralelo que realizó Nicolás Núñez Gangas mientras era convencional.

Esto, luego de que Reportajes T13 revelara que el abogado patrocinó una causa civil, en la que efectuó al menos 10 movimientos judiciales. Según Núñez, recibió dineros solo para su estudio de abogados.

Tanto patrocinar causas como recibir dineros por trabajos paralelos a la Convención eran prohibiciones que se establecían en la Constitución y en el reglamento general y de ética del órgano ya disuelto.

T13 Lee También > ¿Exconstituyentes fuera de norma?: cinco abogados mantuvieron causas judiciales pese a prohibición

—¿Qué acciones tomarán como jefe de bancada de RN?

—Lo primero que haremos es enviar los antecedentes a la Segpres, que era quien precisamente asignaba los recursos y estaba a cargo de los recursos que ilegítimamente percibió Nicolás Núñez. Él debe devolver esos recursos que percibió de manera ilegal, porque había una infracción constitucional y reglamentaria clara, y él patrocinó una causa siendo convencional, es decir, la imparcialidad, la transparencia de la Convención y del contenido del proyecto de nueva Constitución fueron puestos en entredicho por este convencional que se caracterizó por hechos bochornosos como votar en la ducha. Y además remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, sé que es difícil a estas alturas poder lograr algún resultado, pero hay que dejar en evidencia que este tipo de situaciones no pueden volver a repetirse.

—¿Qué dineros específicamente debiese devolver?

—El ex convencional Núñez Gangas debería, por un tema de transparencia y ética, devolver su sueldo y también devolver las asignaciones que percibió durante todo ese tiempo. Debiese devolver esos recursos al menos desde que incurrió en la causal, por lo menos desde que patrocinó una causa, que fue un mes después de haber iniciado la Convención. Los abogados no podían patrocinar causas, de acuerdo a lo que se establece en la Constitución y el reglamento. Él conocía esa normativa. Es más: votó a favor de la misma causal de cesación en el cargo, en el proyecto de nueva Constitución, es decir, no puede alegar ningún tipo de desconocimiento, entendiendo que él tenía claro que era una causal de cesación en el cargo y que la apoyó además. Uno esperaría que esta persona pueda devolver dichos recursos porque creo que es un atentado además al legítimo debate democrático y a las reglas del juego que tienen que ser respetadas, porque lo que esperan los chilenos y las chilenas es que la Constitución se escriba de manera imparcial, sin tener eventual conflictos de interés y es precisamente por esa causal que se establece en la Constitución específicamente para los que tienen la profesión de abogado.

—Dada la discusión que se está dando sobre un proceso constitucional 2.0, ¿qué se debe poner sobre la mesa a la luz de este antecedente?

—Esto debe discutirse. ¿Los expertos por ejemplo van a poder seguir ejerciendo o utilizando parte de su tiempo en ejercer la profesión de abogado? Eso debe quedar debidamente resguardado para efectos de que esa imparcialidad y transparencia no quede en entredicho, precisamente en el contenido de una Constitución que nos tiene que representar a todos, independientemente de los intereses que representemos. En ese sentido, la transparencia de ese elemento tiene que ser fundamental y tiene que estar plasmado de manera clara para que no se cometan estas situaciones irregulares que se cometieron a propósito del exconvencional Gangas.

—¿Es necesario que el nuevo órgano que surja de este acuerdo tenga un ente que lo fiscalice?

—Se discutió sobre un fiscalizador de las bases constitucionales. Es una opción que exista un ente o árbitro que vele para que estos elementos de cesación en el cargo, para quien los infrinja, también tome una eventual determinación y eso obviamente que tiene que ser puesto sobre la mesa más allá de las bases. Eso debe discutirse, porque quienes integren ese órgano redactor de nuestra Carta Magna deben tener las credenciales muy transparentes para garantizar que esa Constitución no es representativa del interés propio de quien la va a redactar sino representativa del interés nacional y eso debe ser fiscalizado, cuestión que lamentablemente no ocurrió y no se dejó en evidencia al momento de que esta infracción del exconvencional Núñez se debería haber reflejado en la causal de cesación. Muchas votaciones quizás se hubiesen puesto en entredicho, porque muchas votaciones se ganaron por uno o por dos votos, por lo tanto, este voto fue fundamental para algunas normas que, en definitiva, fueron rechazadas el 4 de septiembre. Si hubiese ganado el Apruebo este tema hubiese sido aún más escandaloso de lo que es ahora.