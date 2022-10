Elizalde por dichos de Jadue: "Da lo mismo lo que ocurra, siempre va a tener la misma evaluación"

El presidente del Senado respondió a los dichos del alcalde de Recoleta, que criticó el actuar de Carabineros durante las manifestaciones de este martes y acusó que "la represión sigue intacta" a tres años del Estallido Social.

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde (Partido Socialista), criticó los dichos del alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue (Partido Comunista) en relación al actuar de Carabineros en el marco del tercer aniversario de las protestas que marcaron el inicio del denominado Estallido Social.

Fue en su cuenta de Twitter donde el alcalde publicó un video que muestra a un funcionario de Carabineros lanzando una bomba lacrimógena a los pies de un grupo de manifestantes. "No son imágenes del #EstallidoSocial del 2019, son de hoy #18DeOctubre de 2022. A tres años, la represión sigue intacta", aseveró Jadue.

No son imágenes del #EstallidoSocial del 2019, son de hoy #18DeOctubre de 2022. A tres años, la represión sigue intacta. Impresentable e incomprensible. Finalmente nada ha cambiado! Cómo se explica Ministra @Carolina_Toha que usen las mismas prácticas de Piñera? pic.twitter.com/mSXTjUeTA3 October 19, 2022

Al respecto, Elizalde señaló a Tele13 Radio que "el alcalde Jadue tiene una visión preconcebida y no tiene que ver con los hechos objetivos necesariamente. Da lo mismo lo que ocurra, siempre va a tener la misma evaluación. Creo que hay que apelar a la objetividad y por tanto informarse adecuadamente".

Con respecto al discurso del Presidente Gabriel Boric, el senador afirmó que "fue un discurso bastante acertado en términos de lo que describe respecto del 18 de octubre. En primer lugar, la importancia de eliminar estas interpretaciones simplistas que por un lado le dan una connotación distinta a lo que realmente ocurrió (...) Fue un estallido que contó con importantes niveles de apoyo social, incluso con movilizaciones multitudinarias prácticamente en todas las regiones de Chile. Dio cuenta de un malestar profundo".

"No podemos pasar del 'no lo vimos venir' al 'aquí no ha pasado nada'. Hay que hacerse cargo del malestar que se expresó el 18 de octubre, eso no implica bajo ninguna circunstancia el tolerar la violencia ni justificarla, creo que en eso hay que ser muy claro... debe haber una condena contundente respecto de quienes aprovecharon el contexto para sacar provecho con otro sentido". recalcó.